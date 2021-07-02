كيفية الحصول على جوال بالتقسيط بدون فوائد

كيفية شراء جوال بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية، فشركة جرير السعودية تقدم خدمات متميزة لعملائها منها تسهيلات الحصول على جوال بالتقسيط بالإضافة إلى العروض المتميزة التي تقدمها على جميع منتجاتها حيث تعتبر داعم أساسي لعجلة التجارة والإستثمار داخل المملكة العربية السعودية مع حرصها على تلبية احتياجات المواطن وتحقيق تطلعاته، لمعرفه طريقه شراء جوال التقسيط من جرير اقرأ هذا المقال.

تقسيط جوال من جرير بسعر الكاش

وتعمل شركة جرير في التجارة بالتجزئة والجملة في كافة منتجات الدراسة والأجهزة الحديثة التي يحتاجها الطالب والمواطن بكثرة ومن أبرز المنتجات التي تعمل الشركه بها هي أجهزة الجوال واللاب توب والأجهزة المكتبية والكتب وتسعى دائما الى تقديم الخدمات المميزة والخصومات والعروض على المنتجات وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية وإبرام عقود وإتفاقيات كثيرة.

خدمة تقسيط المشتريات من مكتبة جرير

إحدى الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير وذلك بالتعاون مع كوار للتمويل التي تمكن عملائها من شراء منتجات جرير المتعددة والدفع على أقساط شهرية يتم الإتفاق عليها حسب إختيار كل عميل بالتسهيلات التي يحتاج إليها فضلا عن العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل عند التوجه لاستخدام خدمة التقسيط وهذه المميزات هي

الحصول على الموافقة الفورية بالتقسيط وبدون دفعة أولى.

يحصل العميل على تقسيط بمبلغ كبير كحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.

تمتد فترة السداد في بعض الأحيان لتستمر ثلاث اعوام.

يتوافق تطبيق الأقساط مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يشترط وجود كفيل.

المستندات المطلوبة للحصول على التقسيط بسيطة وسهلة حيث يطلب الهوية الوطنية أو هوية المقيم بالإضافة إلى تعريف بالراتب وأيضا كشف حساب به راتب آخر ثلاث شهور حصل عليها المتقدم، بالإضافة إلى موقفه من التأمينات الإجتماعية.

شروط الحصول على جوال من مكتبة جرير السعودية