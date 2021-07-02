التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية

يعتبر التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، أحد أهم المبادرات التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة لتفشي جائحة كورونا، فكان لزاما عليها أن تتبنى عدة قرارات مؤكدة كان من بينها مشروع التعليم عن بعد لتجنب الحشود الكبيرة من التجمع في المدارس، حيث كانت من أكثر الأماكن التي ينتشر فيها هذا الفيروس اللعين وكان من الصعب السيطرة علي الطفل وتحمل مسؤوليتهم، لذلك قررت المملكة العربية السعودية العمل بالية التعليم عن بعد.

أسس التعليم عن بعد داخل السعودية

تبنت الدولة مجموعة من الأسس التي ستساهم في رفع معدل التعليم عن بعد:

يعتبر التعليم من الأنظمة المميزة التي تم بلورتها في شكل منظومة إلكترونية متميزة، يحتوي علي مجموعات مختلفة ومتنوعة من أنواع التعليم التي يتم التوصل إليها من خلال الشبكة الإلكترونية.

كما يساهم في سرعة وصول الطلاب لدروسهم وتسهيل فرص الدراسة، التي في أغلب الأحوال يكونوا غير قادرين علي مواكبة العملية التعليمية عند نشأة أي ظروف.

دور السعودية الفعال في التعليم عن بعد

في ظل وجود الجائحة داخل الكثير من الدول، تبنت الدولة بصفة كبيرة والوزارات معها استعدادات مختلفة لتكون أسبق من غيرها في مواكبة التحديات:

حيث ساهمت لتوجيه الطلاب للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

أيضا لازدياد توجهات الدولة للتعليم، وتبنيه كمعيار أساسي وأولي واجهته في ظل الظروف الحالية للدولة.

أكد وزير التعليم علي تكاتف الإعلام لسرعة توصيل المعلومات وتنمية المهارات للطلاب من خلالهم أيضا.

كما أبدعت الدولة في طرح الكثير من المشاريع التي تستهدف من خلالها المشاركة الفعالة للأطفال.

يعتبر التعليم عن بعد من الأنظمة التي تتطلب التغيير من فترة لأخري لمواكبة التغييرات العالمية.

انتشار الكورونا وتأثيرها علي منظومة التعليم