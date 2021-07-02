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عمر شويل - جدة متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص يتزايد البحث عنها بشكل كثيف في هذه الفترة، فعيد الأضحى بالنسبة للأمة الإسلامية هي المناسبة الدينية الأكبر بارتباطه بركن الحج، ويرتبط عيد الأضحى بيوم عرفة الذي يبق فيه حجاج بيات الله الحرام على جبل عرفات، كما يسمى عيد الأضحى بيوم النحر لأنه يذبح فيه المسلمون الأضاحي، وتملأ شوارعنا بالفرحة والسرور بقدوم العيد، ويستمر عدد أيام عيد الأضحى المبارك لمدة ثلاثة أيام، ولكن ماذا عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1442 القطاع العام والخاص في المملكة، يحدد هذه المسألة وزارة الخدمة المدنية والموارد البشرية، حيث يختص ديوان الخدمة المدنية حسب لائحة الإجازات بتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى الموارد البشرية وتاريخ عودة العمل في القطاع الحكومي، وفيما يلي نعرض موعد إجازة عيد الأضحى 1442 القطاع الخاص والعام.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 1442

تمنح كافة الدول الإسلامية والعربية للموظفين في القطاع العام والخاصة إجازات رسمية بدون خصم للموظفين في أيام عيد الأضحى المبارك، لكن تخضع إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين إلى نظام العمل السعودي، حيث يحدد نظام العمل في المملكة العربية السعودية نظام الإجازات السعودية في المناسبات الرسمية والأعياد، لذلك نجد اختلاف كبير بين عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك بين القطاع العام والخاص، فمن الملاحظ إن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من عدد أيام إجازة الأضحى للموظفين الحكوميين، كما تتأثر إجازات القطاع الخاص بطبيعة العمل والمجال الذي يعمل فيه الموظف.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين

إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية للقطاع الحكومي تحدده لائحة إجازات وزارة الخدمة المدنية، ومن واقع لائحة الإجازات فان الموارد البشرية حدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 بـ 10 أيام، تبدأ من يوم 15 يوليو 2021 ميلادية الموافق 5 من ذي الحجة 1442 هجرية وحتى يوم 25 يوليو 2021 ميلادية الموافق 15 من ذي الحجة 1442 هجرية، وتعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك هي إجازة إلزامية لجميع الموظفين المدنيين بالمملكة، ولكن في حال عدم منح الموظف الإجازة لحاجة العمل يتم تعويض العامل بالطريقة التي تحددها اللائحة سواء من خلال حصول الموظف على إجازة بديلة أو الحصول على زيادة مالية في الراتب نظير عمله أثناء الإجازة الرسمية.

إجازة عيد الأـضحى 1442 للقطاع الخاص

تنظيم العمل وإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية في القطاع الخاص نصت علية نظام العمل السعودي الجديد، أما عن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص في السعودية فقد تحددت بـ 4أيام، وتبدأ من يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة وتنتهي في ثالث أيام عيد الأضحى الموافق يوم 12 من ذي الحجة، ولكن تبدأ إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص بالتقويم الميلادي من يوم 19 يوليو 2021 ميلادية، وتنهي يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021 ميلادية.