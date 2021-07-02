خطوات تنفيذ التنقل الوظيفي عبر منصة قوي ظهرت أهميته خاصة بعد إلغاء نظام الكفيل ، وهو عبارة عن خطوات يقوم بها العامل أو المؤسسة للانتقال من مؤسسة إلي اخري أو الانتقال بين فروع المؤسسة الواحدة ، ويمكن للعامل أداء ذلك عن طريق تسجيل الدخول علي منصة قوي حسابات الأفراد والتعرف علي العروض الوظيفية المختلفة ، ثم يستلم العامل رسالة تفيد بوجود عرض وظيفي ، من خلال ذلك يمكنه التنقل بين الوظائف ، وسنعرض لكم من خلال السطور التالية خطوات التنقل الوظيفي وكذلك شروطه كالاتي.

شروط التنقل الوظيفي للعامل

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لانتقال العامل من وظيفة إلي اخري وهي كالتالي :

عدم وجود طلبين للتنقل الوظيفي للعامل الواحد يتعارضا مع بعضهما البعض.

أن يكون العامل خاضع لنظام العمل المختص بالعمالة المهنية.

يشترط أن يكون العامل قد امضي علي الأقل سنة كاملة في عمله الحالي أو منذ دخوله للمملكه.

أن يكون العامل علي راس العمل بالفعل.

الانتظار فترة الأخطار المخصصة للمؤسسة المراد الانتقال إليها.

أن يكون عقد العمل ساري المفعول وموثق.

خطوات تنفيذ التنقل الوظيفي عبر منصة قوي

هناك عدة خطوات يتبعها العامل للتنقل الوظيفي وهي كالتالي :

الدخول علي الصفحة الرسمية لمنصة قوي.

اختيار الخدمات الإلكترونية ، ومنها خدمة التنقل الوظيفي ، ثم مراجعة الطلبات الخاصة بالتنقل.

اختيار طلب النقل المراد ، ثم الضغط علي كلمة عرض.

في حالة قبول الطلب يضغط علي قبول العرض ثم يتم إخطار المنشأة التي يعمل بها لتنفيذ ما جاء بالطلب.

في حالة رفض الطلب سيكون هناك رسالة موجهة للمنشأة الجديدة ليتم إغلاق الطلب.

في حالة قبول الطلب يتم حساب فترة الإخطار ومع مرور هذه الفترة يمكنك إكمال خطوات التنقل الوظيفي.

كيفية الاستفادة من التنقل الوظيفي للعامل