الأميرة دعاء تفتتح “الماسة الفنية” للسيدة نوال أدهم

دوت الخليج :جدة – مها زغلول

افتتحت الأميرة دعاء بنت محمد مساء الخميس 2021/7/1

جاليري الماسة Diamond Gallery بمركز أدهم للفنون لسيدة الأعمال نوال ادهم ، والذي رافقه إقامة معرض بعنوان العصر الرقمي Digital age وهو أول معرض للفن الرقمي في جدة وهي تجربة فريدة يقدمها مجموعة من الفنانين والفنانات من فئة الشباب وقدموا أعمالهم بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتماشياً مع رؤية 2030 .

تم خلال الافتتاح تكريم المنظمين للمعرض والمشاركين فيه من السيدة نوال أدهم بدروع ماسية مميزة ، وقد شهد المعرض حضوراً مميّزاً من الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات والسنابيين والسنابيات والشخصيات البارزة ، وقد ظهرت على ملامح الجميع علامات الإعجاب والإندهاش مما رأوا مع إشادتهم بجماليّة المعرض .

وقد أشادت الأميرة دعاء بالجهود المبذولة من السيدة نوال أدهم في تجهيز هذه القاعة الفاخرة والفخمة والتي تخدم الفن والفنانين مع إشادتها

بجمال المعرض وبالمواهب المشاركة فيه .

ساهم في ظهور المعرض بهذه الْحُلة الماسية الرائعة والمميزة الأستاذة أمل أدهم والأستاذ شهاب فكري والكابتن ماجد عابد والفنانه أماني الشرفا ويستمر المعرض لمدة أسبوع .