التسجيل في الدعم الريفي شروط وطريقة تسجيل دعم ريف reef.gov.sa

التسجيل في الدعم الريفي، دعم ريف بالمملكة العربية السعودية من أهم الأمور التي يهتم بها الجميع وخاصة العاملين في المجال الزراعي، حيث يرغب المواطنين في معرفة شروط وضوابط وتفاصيل التقدم للحصول على الدعم المالي للأسر المنتجة، والآن سوف نتعرف على كافة التفاصيل الكاملة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمواطنين للتسجيل في الدعم الريفي، وشروط دعم ريف 1442، وإليكم خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي من خلال موقع ثقفني.

يتيح التسجيل في الدعم الريفي فرصة مهمة للمواطنين الريفين للحصول على مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها حكومة المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 لتحسين المعايير الريفية والزراعية للمواطنين والنهوض بالإنتاج الزراعي والريفي، ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الريفي يدعم قطاعات كثيرة متعددة من أهمها قطاع اللبن، قطاع العسل، وأهتم البرنامج بتقديم مساعدات الدم لصغار المزارعين والصيادين ومربى المواشي، وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية وتحسين المشاريع الصغيرة ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

أوضحت وزارة الزراعة والمياه أنها تتيح للمواطنين الراغبين في الاستفادة من كافة الامتيازات التي يقدمها الدعم الريفي من خلال التسجيل في برنامج دعم ريف الإلكتروني عن طريق الخطوات الآتية :

أولاً، الولوج إلى بوابة ريف الإلكترونية.

ثانياً، الضغط على أيقونة حساب جديد.

ثالثًا، كتابة بيانات العميل من رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور، رقم الجوال.

ثالثاً، إدخال رمز التحقق المرئي، ثم الضغط على تسجيل.

رابعاً، ستصلك رسالة نصية علي الجوال، يجب كتابتها في أيقونة التحقق.

خامساً، الضغط على أيقونة تسجيل.

وأعلنت الجهات المختصة ببرنامج دعم ريف أنه في حالة قبول الطلب ستتمكن الوزارة من صرف الدعم المالي للأسر في وقت أقصاه 60 يومياً حيث يبلغ قيمة الدعم المالي 2.000 الي 4.500 ريال سعودي.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

قبل أن تتمكن من التسجيل بالبرنامج إلكترونياً يجب أن تتوفر لديك جميع الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة والمياه للحصول على الدعم المالي ومن أبرز الشروط التالية :