نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دخول بوابة القبول الموحد للطلاب للعام الجامعي 1442-1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد بوابة القبول الموحد للطلاب لاستقبال طلبات القبول في الجامعات الحكومية وكليات التقنية في الرياض اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24/11/1442 الموافق 4/7/2021 وذلك وفق الجدول الزمني حيث يستمر التسجيل حتى يوم السبت 30/11/1442 الموافق 10 يوليو الجاري.

التسجيل في بوابة القبول الموحد للطلاب

ويتم التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني من خلال الدخول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب ثم الانتقال إلى تقديم جديد خلال المدة المحددة للتسجيل ثم البدء في ادخال البيانات الأساسية ثم إدخال بيانات شهادة الثانوية العامة وإدخال بيانات اختبار القدرات والاختبار التحصيلي وحساب النسب الموزونة ثم اختيار الجامعة التي يرغب في الدراسة بها ثم اختيار الكلية أو التخصص.

شروط القبول الموحد للطلاب

وهناك شروط عامة للقبول الموحد للطلاب فضلا عن الاشتراطات الخاصة التي تتطلبها بعض الكليات أو الأقسام داخل الكلية ومن بين هذه الشروط هي أن يكون الطالب سعودي الجنسية وألا يكون مر على تاريخ حصوله على الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات وأن يتناسب مجموعه مع الكلية أو الجامعة التي يرغب في الدراسة بها وفق قواعد المفاضلة المعلنة من خلال حساب النسبة الموزونة التي تجمع بين متوسطات المجموع في الثانوية العامة ودرجة الاختبار التحصيلي ودرجة اختبار القدرات.

نصائح مهمة قبل التسجيل

يجب قبل التسجيل القيام ببعض الأمور منها ما يلي:

الدخول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد قبل فترة التسجيل للاطلاع على التخصصات المتاحة للطلاب وفق تخصصهم في الثانوية العامة.

يجب ادخال 20 رغبة على الأقل للاختيار بينها حيث تتم عملية الفرز بشكل آلي بالتالي في حالة عدم توافق المجموع مع الكلية يتم ترشيحه إلى الرغبة التالية وهكذا حتى يتم التوافق بين الرغبة والمجموع.

يجب ترتيب الرغبات بعناية حيث إن الرغبة المتقدمة يكون لها الأولوية إذا وافقت المجموع الذي حصل عليه الطالب.

موعد إعلان نتائج القبول

وسوف يتم إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم 11 يوليو 2021 الموافق غرة ذي القعدة فيما يتم عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو على أن يتم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم 15 يوليو فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول يوم 18 يوليو وهو نفس اليوم الذي يتم فيه إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني.