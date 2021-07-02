نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك مسكن ب 2500 ريال إليكم أفضل عرض تمويل عقاري للقطاع الخاص في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل قرض عقاري مدعوم بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي ، فهناك الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار أكثر من مجرد السعر الرئيسي. أولاً ، هناك رسوم يجب مراعاتها ، فالعديد من أقل الأسعار الرئيسية تأتي مع رسوم المنتج ، واعتمادًا على حجم التمويل العقاري المطلوب ، قد يكون اختيار سعر أعلى قليلاً ورسوم أقل خيارًا أفضل بكثير. وهناك اعتبار آخر – من خلال تجاهل ميزات مثل رسوم الإغلاق ، يمكن للعملاء أن يتركوا أنفسهم عرضة لدفع الآلاف المحتملة بتكاليف غير متوقعة في المستقبل. معدل الرهن العقاري ، أو معدل الفائدة على الرهن العقاري أو سعر الفائدة ، هو جزء مما يكلف اقتراض المال من المقرض. بدلاً من دفع مبلغ مقطوع لمقرض الرهن العقاري الخاص بك ، يتم دفع الفائدة كجزء من دفعتك الشهرية لقرض مسكنك. بعد الانخفاض الكبير في التمويل العقاري الجميع يمكنه امتلاك مسكنًا.

مزايا تمويل سكني من الراجحي بدون تحويل راتب

يخدم المتعاملين مع صندوق التنمية العقارية. يبدأ معدل النسبة السنوي من 4.08%. قرض إسلامي يتوافق مع الشريعة. الفترة القصوى للسداد 25 سنة. يصل الى 5 مليون ريال. بدون رسوم إدارية. أقل هامش ربح

شروط القرض العقاري المدعوم من الراجحي

ضرورة عمل حساب في مصرف الراجحي. كون طالب التمويل من مستفيدي التنمية العقاري. المتعاملين مع وزارة الإسكان. يمتلك العميل وظيفة في إحدى الشركات الخاصة أو الحكومية. أقل راتب مسموح به هو 7500 ريال سعودي.

تقديم طلب استلام المسكن من مصرف الراجحي

قم بالاتصال على 8001241222. ملء النموذج المرسل. قم بحساب القسط الشهري للتمويل العقاري من الراجحي بنفسك

مميزات زيادة مدة سداد التمويل العقاري

يساعد تمديد أقساط السداد على فترة أطول في الحفاظ على انخفاض مبالغ السداد الشهرية ، ولكنه يعني أيضًا تراكم المزيد من الفوائد على مدى عمر القرض.

لمواجهة هذا التراكم طويل الأجل ، يمكن لأصحاب المنازل تقليل مدة التمويل السكني بدون تحويل راتب بمجرد وصولهم إلى مرحلة يمكنهم من خلالها تحمل أقساط شهرية أعلى.

يمكن أن يكون هذا خيارًا جيدًا إذا رأى شخص ما في الأسرة زيادة في أرباحه وبالتالي يمكنه تحمل سداد التمويل السكني في وقت أقرب.

ما الفرق بين معدل الرهن العقاري ونسبة الفائدة السنوية للقرض المدعوم؟

إذا كنت تشتري منزلًا ، فقد تعلم أن معدلات الرهن العقاري للشروط والمعدلات لها علاقة بالفائدة التي تدفعها طوال مدة القرض. لكن هل تعرف حقًا كيف يمكن أن يؤثر معدل الرهن العقاري في مسكنك عليك؟ تعرف على معدلات الرهن العقاري بدون تحويل راتب وكيف تعمل ، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتوفير المال الآن وفي المستقبل.

معدل الرهن العقاري الخاص بك هو أحد مكونات الرقم الذي يشكل معدل النسبة المئوية السنوية (APR). لهذا السبب ، عادة ما يكون معدل الفائدة السنوية أعلى من معدل الرهن العقاري الخاص بك.

يغطي معدل الفائدة على الرهن العقاري فقط تكلفة اقتراض مبلغ محدد من المال من البنك وهو السعر الفعلي المستخدم لحساب المبلغ الأساسي الشهري ودفع الفائدة.

يغطي معدل الفائدة السنوية نطاقاً أوسع من التكاليف التي ينطوي عليها عن طلب دعم التمويل العقاري لتملك المساكن.

عند مقارنة معدل الفائدة السنوية لقروض عقارية بدون تحويل راتب مختلفة ، من المهم أن تسأل المقرض الخاص بك عما هو مدرج في معدل الفائدة السنوية وكيف تؤثر شروط القرض على المبلغ.

تمويل شخصي لشراء مسكن

يتميز التمويل الشخصي بمعدلات منخفضة ، ولا توجد رسوم إنشاء أو إدارية أو متأخرة. كما أنه أحد المقرضين القلائل الذين يتسمون بالشفافية بشأن متطلبات درجة الائتمان الخاصة به. ومبلغ قرض شخصي سريع 400 ألف ريال. على الرغم من أن جميع مقدمي القروض يأخذون في الاعتبار عوامل مثل تاريخ الائتمان ونسبة الدين إلى الدخل عند تحديد الأهلية. من الجدير بالذكر أن البنك يدير بشكل روتيني عروض ترويجية على موقعها في الوقت الحالي. يمكن استخدام التمويل بدون كفيل لشراء مسكن في المملكة.