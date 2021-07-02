نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي إسقاط سداد باقي أفساط القرض بكل سهولة في المقال التالي
إعفاء بنك الراجحي، تم اللجوء إلى إعفاء مصرف الراجحي من قبل العديد من عملاء البنوك الذين اقترضوا من البنك بسبب البيئة القاسية التي مرت بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، والذي أدى بطبيعة الحال إلى إنهيار الاقتصاد الوطني العالمي، والذي أثر على جميع الأفراد، لذلك يقدم البنك هذه الخدمة لعدة فئات في جميع أنحاء المملكة، لذلك سنقدم لكم أهم شروط بنك الراجحي للإعفاء من سداد القرض.
إعفاء بنك الراجحي
مصرف الراجحي، يعتبر مصرف الراجحي من أهم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، يشتهر البنك بالعديد من الخدمات التي يقدمها للعملاء الكرام، ومن أبرز الخدمات القروض والتمويل، ويعتبر البنك من أشهر البنوك الإسلامية ويحرص على التعاملات الإسلامية في جميع خدماته.
شروط إعفاء بنك الراجحي
يحرص بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية دون استثناء على تقديم خدماته لجميع العملاء، كما يقدم البنك مبلغ تمويل كبير للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، وفيما يلي أهم الشروط:
- بعد وفاة المقترض، سوف يحصل البنك على موافقة الإعفاء.
- إذا كان المقترض معاقًا تمامًا وغير قادر على السداد، فسوف يمنحه البنك إعفاء.
- عند توفر الشروط المذكورة أعلاه، يوفر مصرف الراجحي أيضًا شروطًا للإعفاء من سداد الأقساط، ولكن هناك بعض فئات الإعفاء.
- إذا مات المقترض بسبب تعاطي المخدرات والمخدرات وأي نوع من الكحول.
- إذا مات المقترض بسبب مشاركته في لعبة أو منافسة خطرة.
- عندما يتوفى المقترض بحكم قضائي.
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