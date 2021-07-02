نظام الحوسبة السحابية الجديد فاتورة الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء

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عمر شويل - جدة بدأت الشركة السعودية للكهرباء في تطبيق القرار الملكي بشكل رسمي بخصوص تخفيض قيمة فواتير الشهر الجاري وشهر أغسطس المقبل بقيمة 30 % لجميع المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، فضلاً عن تعويض من صدرت فواتيرهم قبل صدور هذا القرار من خلال الخصم المباشر من فواتير الشهر القادم مضاعفة، مع إمكانية سداد قيمة الفواتير حتى 6 أشهر مقبلة مع بداية 2022، وقد يتم التأجيل مجددًا فيما بعد أو الفترة التي تليها، في حين يتم الاستعلام عن الفاتورة الجديدة يونيو الجاري، مع العلم أن تم تثبيت أسعار الشرائح المختلفة 2021 لمختلف العدادات الكهربائية بأنواعها المختلفة مع اقتراب دفع الفواتير.

الفاتورة الثابتة

قد أشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن الهدف من استخدام الفاتورة الثابتة هو تيسير عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، مع العلم بأن تلك القيمة هي ما تمثل متوسط الاستهلاك عن 12 شهراً السابقة، وبناءً عليه يقوم المشترك بدفع مبلغاً شهري ثابت، وأكدت الشركة أنه في حال الاشتراك في تلك الفاتورة لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يونيو الجديدة

ومن ناحية أخرى، بدأت الشركة السعودية للكهرباء إصدار فواتير شهر أبريل الجديدة آليًا والاستعلام عنها من خلال:

الدخول عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء.

تسجيل رقم المشترك و الرمز المرئي.

الضغط على عرض الفواتير.

اختيار سداد الفاتورة وتسديدها بالدفع الإلكتروني.

خدمة الرسائل شركة السعودية للكهرباء

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة الرسائل SMS المجانية عبر رسائل الجوال من أجل الاستفسار واستقبال المعلومات عن فواتير ​الاستهلاك والتذكير بالسداد، فضلاً عن التذكير بالانقطاعات المجدولة واستلام رسائل إرشادية وتوعوية، تماشيًا مع التحول الرقمي الممنهج الموضوع من قبل الحكومة السعودية، لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع رؤيتها الشاملة نحو 2030، بالتزامن مع التوسع في تركيب العدادات الكودية الجديدة الذكية والتي ستكون بديلاً قويًا عن قراءات العدادات الخاطئة من قبل الموظفين، ويمكن الحصول عليها أيضًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بصاحب العداد الذي يريد الحصول عليه.

نظام الحوسبة السحابية الجديد

قد تم العمل بنظام استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية بقيمة 18 هللة/كيلو واط في الساعة على المنشآت التي تحقق الاشتراطات التالية: