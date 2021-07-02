ما هو الحجر المؤسسي الجديد في المملكة العربية السعودية, وما هي إجراءات الحجر المؤسسي في المملكة العربية السعودية, حيث يعرف الحجر المؤسسي بأنه حجر إلزامي علي كل من هو قادم للدخول إلي الأراضي السعودية ولكن هناك استثناءات من هم يقوموا بالحجر المؤسسي والحجر المنزلي, حيث تم تطبيق هذا النظام جديدا حتي تتمكن الحكومة السعودية والمتمثلة في وزارة الصحة من السيطرة علي انتشار فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية وتقليل أعداد الإصابات, كما حددت وزارة الصحة أنه لن يسمح للأشخاص الذين من الدول المحظور دخول الأراضي السعودية, أما الأشخاص الموجودين في الدول الغير محظورة فيستطيعون حجز الحجر المؤسسي هذا قبل السفر إلي الأراضي السعودية والذي سوف يكون مدته سبع أيام.

الإجراءات الجديدة المتبعة في الحجر المؤسسي في المملكة العربية السعودية

أولا: إجراءات التي يجب اتخاذها قبل السفر إلي السعودية

يجب أن يقوم الشخص بحجز ودفع قيمة الحجر المؤسسي هذا قبل السفر إلي السعودية, كما لابد من إجراء تحليل PCR قبل دخول الأراضي السعودية 72 ساعة, كما لابد أن يكون هذا التحليل من أحد الجهات التي تعترف بها وزارة الصحة السعودية في الدولة التي انت قادم منها.

ثانياً: الإجراءات التي يجب فعلها عند الدخول إلي الأراضي السعودية