نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الدعم الريفي في السعودية والشروط تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الدعم الريفي ، مساندة للأسر المنتجة هو الشعار حيث أن ذلك يختص للاستفادة بالخدمات التي يقدمها وتزداد في تلك الأيام البحث عنها في محرك البحث جوجل وذلك عبر لينك الدخول في البرنامج وفي تلك المقالة سنطلعك عزيزي القارئ على أهم المعلومات عن البرنامج الذي بدأ في يناير 2019 والمعلومات التي تريد معرفتها وطريقة الدخول فيه

رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

منصة (ريف الإلكترونية) أصُدرت من قِبل الوزارة -وزارة الزراعة والموارد المائية- في المملكة العربية السعودية. ومن أهدافها هو ان تضع خطة لمساعدة ومساندة ودعم الكثيرين من الريفيين. ومن خلال دعم ريف للأسر المنتجة يتم تحسين الأوضاع الريفية مع مستوى المعيشة وبالتالي يزداد الإنتاج ويمكنك متابعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

هناك خطة دعم ريف الجديدة التي من خلالها سوف تقدم المملكة خطة جديدة في 2030. حيث تضع فيه رؤيتها لكي يتم تحسين المعايير في الريف والزراعة

ولكي تتحسن الظروف المعيشية بشكل مشمول وتوفير الأمن الغذائي فتم إنشاء لينك التسجيل في البرنامج وخطواته

دعم ريف والتسجيل فيه

هناك شروط معينة للتسجيل في الدعم الريفي ألا وهي:

في البداية يتم الدخول على رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

نضغط على كلمة تسجيل دخول أو ننشئ حساب جديد على المنصة.

الضغط على زر “أبدأ بطلب الدعم المالي”.

بعدما يتم ملء البيانات والمعلومات في مكانها المخصص سوف يطلب الموقع بعض الأوراق الرسمية

تقوم برفع الأوراق على المنصة “تأكد من صحتها”

في خلال 60 يوم من إنشاء الطلب يتم مراجعة البيانات.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

برنامج الدعم الريفي له نوعان من الدعم :

الدعم المالي حيث يصل الدعم إلى 6000 ريال سعودي

الدعم الفني وهو تطوير القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين الصغار بشكل فردي ومتوازي وتحويل نظام الزراعة القديم لزراعة حديثة وذكية



أما بالنسبة لشروط التسجيل في الدعم الريفي :

يجب على المتقدم في برنامج الدعم ان يكون سعودي الجنسية

على المستفيد ان يكون ملتحق بأي عمل في القطاع الخاص أو العام

ان لا يقل السن عن 21 عام

جدير بالذكر ان الدعم لا يزيد عن 6000 ريال سعودي

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي قد نالت إعجابكم