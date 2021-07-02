دمعة نبيلة …بقلم : فؤاد بن عبدالرحمن الجهني

ودي أحكي حكاية …

ملهمة … رصينة …

فيها براكين من شعر …

فيها أهازيج …

غناها بشر …

لكنها للأسف …

(( قصة ))

والقصة … حزينة … !!!…؟؟؟…

… … … …

ضاع في سراديبها عمر …!!!… بكت لحظة وجود …

وعطت بليا حدود …

وارتكز عنوانها هناك …

بعيد … هناك …

بين (( الشرود والشرود ))…!!!…؟؟؟

… … … …

وسرت بعدها

تحكي …

وسرت على ذكرى

غدت … ماضي …

يقول …

للحاضر الآتي

تعبت … يا صويحبي …!!!…؟؟؟… تعبت

… من القصة …

… … … …

يمكن عزاي

شوي باقي …

وماهو ينطق …

لا حرف ولا صوت …

ولا نور … !!!

ولا نار … !!!

ولا حتى

من (( ذيك السوالف )) …

كنا كبار …

كنا صغار …

كنا …

وأصبح الماضي …

(( يقول كنا )) …

(( … و بعد … كنا ))!!!…؟؟؟

… … … …

وفي آخر المشوار

يرجع يذكرها

على الخد …

… (( أنا )) …

للأسف باقي

مارحلت

ولا فارقت … رحلتي …

بين شرها

وبين عطف الاخيار …

ومابقى …

من السالفة …

غير هاك

(( الدمعة النبيلة )) … … !!!…؟؟؟…