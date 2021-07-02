- 1/2
- 2/2
ودي أحكي حكاية …
ملهمة … رصينة …
فيها براكين من شعر …
فيها أهازيج …
غناها بشر …
لكنها للأسف …
(( قصة ))
والقصة … حزينة … !!!…؟؟؟…
… … … …
ضاع في سراديبها عمر …!!!… بكت لحظة وجود …
وعطت بليا حدود …
وارتكز عنوانها هناك …
بعيد … هناك …
بين (( الشرود والشرود ))…!!!…؟؟؟
… … … …
وسرت بعدها
تحكي …
وسرت على ذكرى
غدت … ماضي …
يقول …
للحاضر الآتي
تعبت … يا صويحبي …!!!…؟؟؟… تعبت
… من القصة …
… … … …
يمكن عزاي
شوي باقي …
وماهو ينطق …
لا حرف ولا صوت …
ولا نور … !!!
ولا نار … !!!
ولا حتى
من (( ذيك السوالف )) …
كنا كبار …
كنا صغار …
كنا …
وأصبح الماضي …
(( يقول كنا )) …
(( … و بعد … كنا ))!!!…؟؟؟
… … … …
وفي آخر المشوار
يرجع يذكرها
على الخد …
… (( أنا )) …
للأسف باقي
مارحلت
ولا فارقت … رحلتي …
بين شرها
وبين عطف الاخيار …
ومابقى …
من السالفة …
غير هاك
(( الدمعة النبيلة )) … … !!!…؟؟؟…
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دمعة نبيلة …بقلم : فؤاد بن عبدالرحمن الجهني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.