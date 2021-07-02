توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في المدن السُّعُودية واحد من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون حيث اقترب موعد حلول عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون في شتى بقاع الأرض بشوق ولهفة وخاصة مع عودة شعائر الحج هذا العام في ظل جائحة كورونا ولأن المملكة العربية السُّعُودية تستعد في الأوقات الحالية بتكاتف كبير ودعم بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية من أجل دعم ورعاية موسم الحج هذا العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية نجد أن المواطنين السعوديين والمُقيمين في أراضي المملكة يرغبون في التعرف على توقيت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المدن السُّعُودية، الذي سوف نتعرف بها الآن عبر السطور المقبلة.

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في المدن السُّعُودية

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربية السُّعُودية أن صلاة عيد الأضحى المبارك سوف تُقام هذا العام في المساجد وفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورنا المستجد وقد بدأت الوزارة بالفعل أعمال الاستعدادات داخل أراضي المملكة وذلك بتحديد المساجد التي سوف تقام بها صلاة العيد، التي تجاوز عددها 17 ألف مسجد في شتى مدن ومحافظات المملكة وقد تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية من تعقيم وتطهير واستعدادات وقد تم الإعلان عن مواقيت الصلاة في المدن السُّعُودية وهي كالتالي:

مدينة مكة المكرمة تقام صلاة عيد الأضحى فيها الساعة 6:08.

مدينة الرياض العاصمة تقام الصلاة بها في الساعة 5:36.

مدينة أبها تقام صلاة العيد بها في الساعة 6:02.

مدينة المدينة المنورة تقام بها صلاة العيد في الساعة 6:04.

مدينة جازان تقام بها صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:05.

مدينة عرعر تقام بها صلاة عيد الأضحى الساعة 5:45.

مدينة نجران صلاة عيد الأضحى فيها الساعة 5:57.

مدينة تبوك صلاة عيد الأضحى فيها تقام الساعة 6:10.

مدينة بريدة تقام صلاة عيد الأضحى فيها الساعة 5:44.

مدينة الدمام تقام بها صلاة عيد الأضحى الساعة 5:19.

مدينة سكاكا صلاة عيد الأضحى تقام بها في الساعة 5:57.

مدينة حائل تقام بها صلاة عيد الأضحى الساعة 5:51.

مدينة الباحة صلاة عيد الأضحى بها تقام الساعة 6:05.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى في السُّعُودية