نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تقسيط جوال آيفون ١٢ من بنك الراجحي عن طريق متجر جرير بدون شروط معقدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات من الراجحي جرير بدون فوائد، عودة جديدة مع زوار موقعنا الكرام وسنتناول اليوم معا مميزات تقسيط جوال من بنك الراجحي عن طريق مكتبة جرير التي تعد أكبر شركات المملكة العربية السعودية اهتماماً بالتجارة سواء الجملة أو التجزئة وتقدم للمواطن الكثير من المنتجات التي يتطلع إليها، بالإضافة إلى عقد عدد من الإتفاقيات مع بنوك المملكة لتقديم خدمات أكبر منها إمكانية التقسيط على المنتجات.

أهم مميزات الحصول على جوال من الراجحي جرير

كما يعد بنك الراجحي أكبر بنوك المملكة العربية السعودية وأعرقها، فضلاً عن تعامله بما يتماشى مع مبادئ الشرع الإسلامي، ويتيح البنك للعملاء تسهيلات عديدة لشراء جوالات حديثه سواء على الآيفون والسامسونج والهواوي وغيرها بالتقسيط عن طريق متجر جرير دون طرح شروط معقدة تعيق العميل، كما يقدم بنك الراجحي امكانية تقسيط المشتريات بدون إضافة فوائد.

أهم شروط تقسيط جرير الراجحي على الجوالات

عند حصولك على هاتف جوال من مكتبة جرير بالتعاون مع بنك الراجحي بالتقسيط تطبق الشروط والأحكام فيكون الخصم للعميل كالاتي:

●اولا يحصل العميل عند شراء هاتف ذكي أو ساعات ذكية وتلفزيونات أو كاميرات وسماعات رأس وأذن وكذلك ألعاب فيديو أو أحبار الطابعات على خصم 10% بحد أقصى 100 ريال سعودي ويستثنى من ذلك أجهزة الآيفون.

● عند شراء اكسسوارات التابلت أو الكمبيوتر أو الهواتف الذكية وإكسسوارات ألعاب الفيديو والأدوات الفنية والمستلزمات المكتبية والكتب يحصل على خصم 15 في المائة بحد أقصى 100 ريال سعودي لكل عميل.

● يطبق هذا الخصم بصورة تلقائية عند استخدام بطاقة الراجحي الإئتمانية في الدفع وبطاقات مدى أيضاً.

● يكون هذا الخصم ساريا في حالات الشراء من خلال موقع جرير الإلكتروني أو تطبيق جرير بينما لا يحصل عليه العميل عند الشراء من معارض جرير.

● يجب على العميل الدفع بالطرق العادية للبطاقات الإئتمانية وعدم استخدام أبل باي للحصول على الخصم.

● الخصم غير ساري في حالة الطلبات المسبقة على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المكتبي وألعاب الفيديو وكذا أجهزة الآيفون والتابلت والطابعات وأجهزة العرض الضوئي وكذلك أوراق النسخ والتصوير والبطاقات الرقمية وبطاقات الحماية.