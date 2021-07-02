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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بجانب العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين السعوديين حدودي الدخل، والتي من أهمها المساعدات المقطوعة ، حيث يحرص الكثير من المواطنين على الاستفسار عن تلك الخدمة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بالمملكة السعودية

نفت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإشاعات التي ترددت حول توقف صرف المقطوعة، بل وأوضحت أنها مستمرة لمساعدة ألاف من الأسر السعودية من محدودي الدخل، خاصة بعد أزمة وباء كورونا التي كان لها دور كبير في العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية بالمملكة وتسببت في زيادة الأسعار، وبالتالي فإن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لها دور في تحسين معيشة فئة محدودي الدخل، وتوفير كافة احتياجاته.

تعرف على كيفية الحصول على رقم طلب المساعدة المقطوعة

هناك أكثر من طريقة للحصول على رقم طلب المساعدة المقطوعة لكل من تنطبق عليه الشروط ويمكن توضيح تلك الطرق فيما يلي:

الاتصال برقم الدعم الفني الخاص بالمساعدة المقطوعة على الرقم التالي 8001222777.

معرفة رقم الطلب الخاص بالمساعدة المقطوعة من خلال الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

كما يمكن معرفة رقم الطلب الخاص بالمساعدة المقطوعة من خلال الاستعلام بالسجل المدني.

كما وفرت الوزارة أكثر من طريقة للتواصل معها للإجابة على أي استفسار وذلك من خلال ٣ طرق وهي:

زيارة موقع الوزارة الرسمي على الأنترنت. زيارة صفحة الوزارة على تويتر. من خلال الهاتف الخاص بالوزارة وهو 19911.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وفرت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رابط خاص الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب بطريقة آمنة، والجدير بالذكر أن آخر منحة تم صرفها كانت في يناير عام ٢٠١٩م، ويمكن التعرف على طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. اختيار خدمة المساعدة المقطوعة من خلال قائمة الاستعلامات. إدخال رقم الطلب الخاص بك، ثم الضغط على اختيار عرض. سوف يظهر كل المعلومات الخاصة بالطلب.