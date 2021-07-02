“new jops” رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية على وظيفة عريف فني تفاصيل

في ظل متابعتنا للشأن السعودي بدقة وجد عملية بحث مكثفة على رابط تقديم وظائف الحرس الملكي من حملة الشهادة الثانوية العامة، من المنطبق عليهم شروط التقديم التي وضعت من قبل معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الحرس الملكي، فقد نشر المعهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد فتح رابط التسجيل وضوابط والشروط العامة للتقديم على وظيفة عريف فني، وحددت عدة برامج تدريبية وأعلن المعهد عن موعد فتح رابط التسجيل للشباب المتطلع إلي الحصول على فرصة عمل جيدة تحقق له حياة كريمة في مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي

الدخول إلي رابط موقع معهد الإدارة العامة. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وبصورة صحيحة. الضغط على الموفقة على الشروط العامة بعد الاطلاع عليها بدقة. الضغط على إرسال الطلب بعد الانتهاء من التسجيل والمراجعة والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

موعد فتح رابط تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي

بحسب الإعلان الذي جاء على موقع معهد الإدارة، فأن تفعيل الرابط لاستقبال طلبات التقديم من الشباب المنطبق عليهم الشروط سيكون، يوم الأحد 2021/07/04 الموافق 1442/11/24 هجري.

البرامج المنفذة في معهد الإدارة

برنامج السكرتير التنفيذي.

برنامج برمجة الحاسب الألي.

إدارة سلاسل الإمداد.

الشروط العامة للتسجيل في وظائف الحرس الملكي