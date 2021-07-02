نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new jops” رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية على وظيفة عريف فني تفاصيل في المقال التالي
في ظل متابعتنا للشأن السعودي بدقة وجد عملية بحث مكثفة على رابط تقديم وظائف الحرس الملكي من حملة الشهادة الثانوية العامة، من المنطبق عليهم شروط التقديم التي وضعت من قبل معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الحرس الملكي، فقد نشر المعهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد فتح رابط التسجيل وضوابط والشروط العامة للتقديم على وظيفة عريف فني، وحددت عدة برامج تدريبية وأعلن المعهد عن موعد فتح رابط التسجيل للشباب المتطلع إلي الحصول على فرصة عمل جيدة تحقق له حياة كريمة في مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة.
رابط تقديم وظائف الحرس الملكي
- الدخول إلي رابط موقع معهد الإدارة العامة.
- تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وبصورة صحيحة.
- الضغط على الموفقة على الشروط العامة بعد الاطلاع عليها بدقة.
- الضغط على إرسال الطلب بعد الانتهاء من التسجيل والمراجعة والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.
موعد فتح رابط تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي
بحسب الإعلان الذي جاء على موقع معهد الإدارة، فأن تفعيل الرابط لاستقبال طلبات التقديم من الشباب المنطبق عليهم الشروط سيكون، يوم الأحد 2021/07/04 الموافق 1442/11/24 هجري.
البرامج المنفذة في معهد الإدارة
- برنامج السكرتير التنفيذي.
- برنامج برمجة الحاسب الألي.
- إدارة سلاسل الإمداد.
الشروط العامة للتسجيل في وظائف الحرس الملكي
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ والأصل.
- الحصول على الشهادة العلمية المناسبة للتقديم “الثانوية العامة كحد أدنى”.
- النجاح في الاختبار التحصيلي والقدرات العامة التي يقيمه مركز قياس الوطني.
- يجب أن يتمتع المتقدم بالصحة العامة الجيدة وأن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة.
- تناسب الطول مع الوزن وتناسق الجسم وأن لا يقل الطول عن 170 سم كحد أقل للطول المطلوب.
- التمتع بحسن السمعة والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.
- أجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المحددة من قبل لجنة القبول المعنية باحتيار المتقدمين لشغل الوظائف.
- يجب على الراغب في التقديم أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية وأن لا يكون تم فصله.
- أن يتراوح عمر الطالب الراغب في التقديم من 17 عام كحد أقل وأن لا يتجاوز السن عن 30 عام كحد أعلى .
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