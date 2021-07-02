نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج التحصيلي بـ 3 طرق من مركز قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج التحصيلي من أكثر الأشياء التي ينتظرها الطلاب الذين قد خضعوا لاختبار تقييم القدرات التحصيلية بعد الانتهاء من أداء هذا الاختبار، ولا سيما أن نتائج هذا الاختبار يترتب عليها الكثير من الأمور المهمة في حياة الطالب الدراسية والمهنية، ولقد أعلن مركز قياس عن توفير ثلاث طرق يُمكن من خلالها للطلاب الاستعلام عن نتائجهم وسوف يتم توضيح هذه الطرق عبر الفقرات التالية بالتفصيل.

ما هو الاختبار التحصيلي

أن اختبار التحصيلي هو عبارة عن اختبار قدرات تم وضعه من أجل تقييم مهارات الطلاب في المرحلة الثانوية سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، وبناءً على هذا الاختبار يتم قَبُول الطلاب في التخصصات المختلفة في الكليات والجامعات بما يتوافق مع قدرات كل منهم الفكرية والتحصيلية.

ويكون الاختبار التحصيلي للتخصصات العملية في بعض المواد وهي: علم الكيمياء، علم الفيزياء، الأحياء، وعلم الرياضيات، أما التخصصات الأدبية؛ فإن الاختبار يكون في المواد التالية: الأدب، التاريخ، الفقه، الحديث، التوحيد، الثقافة الإسلامية، النحو والصرف، الجغرافيا، النقد والبلاغة.

طرق الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442

قام مركز قياس الوطني السعدي بالإعلان عن 3 طرق يُمكن من خلالها للطالب الاستعلام عن نتائج التحصيلي خاصته ، وهي تشمل ما يلي:

البريد الإلكتروني: حيث يتم إرسال نتيجة الاختبار كاملة للطالب من مركز قياس عبر رسالة إلكترونية موجهة إلى عنوان البريد الإلكتروني للطالب.

حيث يتم إرسال نتيجة الاختبار كاملة للطالب من مركز قياس عبر رسالة إلكترونية موجهة إلى عنوان البريد الإلكتروني للطالب. موقع مركز قياس: كما يمكن للطالب الولوج إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب على شبكة الإنترنت وتسجيل الدخول عبر حساب المُستفيد خاصته، ومن ثم الحصول على النتيجة من خلال الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة من الهيئة عبر الرابط: https://e-services.etec.gov.sa

كما يمكن للطالب الولوج إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب على شبكة الإنترنت وتسجيل الدخول عبر حساب المُستفيد خاصته، ومن ثم الحصول على النتيجة من خلال الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة من الهيئة عبر الرابط: https://e-services.etec.gov.sa تطبيق توكلنا: كما قد أعلن مركز قياس عن إمكانية الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي للطالب من خلال تطبيق توكلنا

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

يُمكن معرفة نتائج الطالب في الاختبار التحصيلي العلمي أو النظري عبر تطبيق توكلنا الرسمي السعودي من خلال الخطوات التالية: