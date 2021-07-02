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عمر شويل - جدة هل دعم ريف يؤثر على حساب المواطن يُعد من أهم الأسئلة التي قد دارت في أذهان عدد كبير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودي وخصوصًا أهل الريف والمهن الريفية الراغبين في الحصول على الدعم الحكومي المقدم من برنامَج ريف لتطوير المشروعات الريفية والزراعية، وفيما يلي توضيح هل يؤثر دعم ريف فعليًا على دعم حساب المواطن أم لا.

برنامج دعم ريف

إن ريف reef هو عبارة عن برنامج تمويلي أصدرته وزارة البيئة والزراعة والمياه داخل المملكة العربية السُّعُودية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030م من أجل دعم أهم المشروعات الزراعية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى الريادة في زراعة وإنتاج بعض المنتجات الزراعية والبدء في تصديرها أيضًا إلى الخارج سواء زراعة المحاصيل البعلية أو الاهتمام بتربية المواشي وإنتاج العسل الطبيعي الخام أو زراعة الورد والبن والفواكه أو غيرهم من المشروعات الزراعية الأخرى المهمة، ولا بُد أن يكون طالب دعم ريف حاصلًا على شهادة مزاولة مهنة أحد المهن الزراعية والريفية.

هل دعم ريف يؤثر على حساب المواطن ؟

لا يُؤثر؛ حيث إنه نظرًا إلى أهمية دفعات حِساب المواطن الشهرية عند المواطنين وحاجة بعضهم إلى جانب ذلك إلى تطوير المشروع الزراعي سواء العاطلين عن العمل أو ربات البيوت أو مربيين المواشي أو غيرهم من مستحقي دعم ريف؛ فلقد راودت هذه المخاوف بعض المواطنين بشأن منع دَعم حِساب المُواطن أو تقليص الدفعة في حالة الحصول على دَعم رِيف.

ولكن جاء الرد القاطع من حساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن لخدمة المستفيدين على موقع تويتر؛ بأن الحصول على دعم ريف لا يؤثر على حساب المواطن؛ حيث لن يتم تقليص نسبة الفرد من قيمة الدفعة المالية من حساب المواطن ولن يتم منعها أيضًا ، ولكن بشرط الإفصاح عن وجود دخل إضافي يحصل عليه المواطن، وطالما كانت شروط استحقاق حساب المواطن تنطبق على المواطن ؛ فلن يكون هناك تأثير سلبي لدعم ريف عليه.

شروط الحصول على دعم ريف 1443

من أهم الشروط اللازمة للحصول على دعم ريف ما يلي: