كم باقي على نزول حساب المواطن الدفعة 44 بالهجري والميلادي

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عمر شويل - جدة كم باقي على نزول حساب المواطن وما هو موعد صرف الدفعة 44 في حساب المواطن لكل مستحقي الدعم، تعد متابعة راتب حساب المواطن من الأمور الهامة في حياة جزء كبير من السعوديين متوسطي وبسيطي الدخل، حيث يتم صرف حساب المواطن من أجل الإعانة على غلاء المعيشة ومساعدة الأسرة السعودية على الارتقاء بحياتها من أجل حياة أفضل، وتوفيراً لكافة أمور الحياة الأساسية اللازمة لكل مواطن، في هذا المقال من ثقفني نخبركم عن موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن بالهجري والميلادي لشهر يوليو 2021.

كم باقي على نزول حساب المواطن

تاريخ نزول حساب المواطن قد تم تحديده مسبقاً من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية منذ صرف الدفعة الأولى على أن يكون في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، بغض النظر عن موعده من الشهر الهجري، فإذا وافق العاشر يوم الجمعة يتم صرف دفعة حساب المواطن في يوم الخميس السابق له، أي في يوم التاسع من الشهر نفسه.

بينما في حالة وافق يوم العاشر الميلادي من الشهر يوم سبت، حينها يتم صرف حساب المواطن في يوم الأحد التالي، أي يوم الحادي عشر من الشهر.

موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن بالهجري والميلادي يوليو 2021

يوافق يوم العاشر من هذا الشهر يوليو 2021 يوم السبت، وعليه فإن صرف حساب المواطن يتم تأجيله في هذا الشهر لمدة يوم واحد فقط ليكون الأحد الموافق 11 يوليو 2021، والذي يوافق بالهجري يوم الأول من ذي الحجة 1442، أي باقي من اليوم حوالي عشرة أيام بمشيئة الله.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

تم الإعلان يوم الثلاثاء الماضي قبل بداية شهر يوليو 2021 عن صدور النتائج التي تتعلق بأهلية المستفيدين من برنامج حساب المواطن، حيث يتم تجديدها كل شهر قبل صدور الدفعات، لاستقبال طلبات الحصول على الدعم الجديدة، وإزالة الأشخاص الذين تخطت رواتبهم المبلغ المحدد للدعم.

يمكنك التأكد من أهليتك للدعم عن طريق الذهاب إلى رابط موقع حساب المواطن والاستعلام عن أهليتك برقم الهوية.

وقد ذكر مسؤلو البرنامج رسمياً أن إجمالي المبالغ المدفوعة للدعم من خلال حساب المواطن، قد بلغت حوالي 97.7 مليار ريال سعودي، منذ انطلاقه في 2017 وحتى الشهر الماضي.