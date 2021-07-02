نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ” نتائج الاختبار التحصيلي ” حيث يواصل المسجلون في الاختبارات الفترة الماضية الاستعلام على نتائج التحصيلي عبر بوابة الهيئة أو من خلال تطبيق توكلنا. وفي سياق سابق أوضح حساب الهيئة أنه لا يمكن الاعتراض على نتائج التحصيلي. وأنه يتم تصحيح ورصد الإجابات بشكل آلي بدون أي تدخل بشري وبمراجعة من المختصين على الإعلان.

ما الاختبار التحصيلي ؟

يهدف الاختبار لقياس تحصيل الطلاب في المرحلة الثانوية سواء أكانوا بالتخصصات النظرية أو التخصصات العلمية. ويهدف اختبار التخصصات العلمية لقياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدرسيها بالصفوف الثلاث وتُركز الأسئلة على المفاهيم العامة بمواد الكيمياء والأحياء والفيزياء والرياضيات، بينما يهدف اختبار التخصصات النظرية لقياس مدى تحصيل الطلاب بعدد من الدروس النظرية في مواد الحديث والثقافة الإسلامية والفقه والتوحيد والنحو والصرف، والنقد والأدب والبلاغة والجغرافيا والتاريخ.

توزيع أسئلة التحصيلي

يتم توزيع أسئلة اختبار التحصيلي بواقع 20% لمواد الصف الأول الثانوي و30% لمواد الصف الثاني الثانوي و50% لمواد الصف الثالث الثانوي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا حيث يتيح التطبيق إمكانية معرفة نتيجة الاختبار من خلاله. من خلال الخطوات الآتية:

فتح تطبيق توكلنا.

انتقل للشاشة الرئيسية.

فور رصد النتيجة من قبل هيئة التعليم والتدريب يظهر للمستخدم تنبيه من خلاله تظهر نافذة منبثقة يظهر فيها نوع الاختبار والنتيجة.

وسوف تختفي النتيجة بعد النقر على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار.

يمكن أيضًا الاستعلام عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية

قم بالدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

انقر على أيقونة ملف المستفيد.

قم بكتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور,

النقر أنك لست روبوت.

قم بتحديد خيار النتائج.

ثم حدد نوع الاختبار.

ثم النقر على أيقونة البحث.

لتظهر لك النتيجة.

بذلك تكون قد حصلت على نتيجة اختبار التحصيلي وهو من الاختبارات المهمة لطلاب لقياس مدى الاستيعاب وتعتمد الجامعات في قبولها على نسبة هذا الاختبار للطلاب مع اختبار القدرات.