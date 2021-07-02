مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء نفذ برنامج للعناية بالعاملين في التمريض

دوت الخليج – الأحساء : هاني الطويل

نفذ مستشفى الملك عبدالعزيز ,ومسنشفي الامام عبدالرحمن الفيصل بالدمام التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالأحساء، برنامجاً تدريبياً يعنى بالسلامة النفسية للعاملين في مجال التمريض، هدفه الرئيس بحسب المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج “تحسين المرونة النفسية للعاملين في التمريض، وأقيم هذا البرنامج على أساس تطوعي”، مضيفاً “يأتي هذا البرنامج بعد سلسلة متواصلة من البرامج التي تنفذها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني والتي تعنى بالعاملين في المجال الصحي

وقال “تتحول المشاكل الصحية السلوكية المرتبطة بالضيق والإجهاد بين العاملين في مجال التمريض، إلى مشاكل صحية عامة في جميع أنحاء العالم، لذا نفذت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني هذا البرنامج المتميز، للمساهمة في معالجة هذه الأزمات ومساعدتهم لتخطي مثل هذه العقبات”، مؤكداً أن البرنامج انطلق فعلياً في شهر مارس الماضي، وبدأ بإرسال إعلان إلى جميع أقسام التمريض والتي تفاعلت بدورها مع هذا البرنامج

عيِّنت إدارة البرنامج مختصتين في هذا المجال وهما روان غازي وكريستا سيان، ومن أبرز مهامهما تلقي الحالات التي تحتاج إلى الدعم الاجتماعي، ويهدف البرنامج أيضاً والذي نفذته إدارة التمريض في المستشفى إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية المثلى من خلال زيادة الوعي والمناصرة والتعليم

تسعى الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، إلى الاستمرار في تنفيذ البرامج الذي تحافظ على سلامة الموظف البدنية والنفسية والاجتماعية، كأحد أهدافها الرئيسية، ويأتي هذا التدريب بعد التأثيرات السلبية التي شهدها العالم من جراء وباء كورونا المستجد، والذي أثر وبشكل سلبي نفسياً على العاملين في جميع المجالات وبالأخص المجال الطبي، والتمريض كانوا في الصفوف الأولى في مواجهة الأحداث المتتالية لهذا الوباء