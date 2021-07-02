نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 طرق للاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي من مركز قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قام مركز قياس بالتوضيح بأنه سيقوم بإتاحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي لدى (الفترة الثانية) وهذا لعام 1442 هجرياً وهذا عن طريق الرابط الرسمي لحساب المستفيد أو من خلال تطبيق توكلنا كما قد قامت بنشر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخاص بها :- (بأنه سيتم إرسال النتائج من خلال البريد الإلكتروني المسجل لدى النظام وهذا مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق)، وفي وقت قد مضى قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي وهذا حيث يكون فيه المسجلون يواصلوا في الاختبار بالنسبة للفترات السابقة وهذا بهدف الاطلاع على نتائج التحصيلي وهذا من خلال موقع الهيئة أو من خلال تطبيق توكلنا وقد قال حساب خدمة المستفيدين في الهيئة :- (بأنه لا يمكن الاعتراض على نتائج التحصيلي بحيث يتم التصحيح وكذلك رصد الإجابات بشكل آلي وكذلك بمراجعة من المختصين قبل الإعلان).

الاختبار التحصيلي :-

من الجدير بالذكر أنه من المعروف أن الاختبار التحصيلي الهدف منه قياس تحصيل الطلاب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية كما إنه يهدف بالنسبة إلى التخصصات العلمية إلى قياس مدى استيعاب الطالب لدى المواد العلمية التي يتم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية كما أن أسئلة أقسام هذا الاختبار ترتكز على المفاهيم العامة لدى المواد العلمية والتي هي : (الأحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات)، أما بالنسبة للاختبار التحصيلي لدى التخصصات النظرية فيكون الهدف منه قياس مدى تحصيل الطالب في كم معين من المواد الدراسية وهذا عن طريق الدراسة لهذا القسم بحيث تكون أسئلته مرتكزة على المفاهيم العامة لدى هذه المواد : (الحديث والثقافة الإسلامية – التوحيد – الفقه – النحو والصرف – البلاغة والنقد – الأدب – التاريخ – الجغرافيا).

توزيعة الأسئلة لدى الاختبار التحصيلي :-

حيث تكون أسئلة الاختبار التحصيلي متوزعة على هذا الأساس حيث 20% من مواد الصف الأول الثانوي وكذلك 30% لمواد الصف الثاني الثانوي أما النسبة المتبقية والتي تكون حوالي 50% من منهج الصف الثالث الثانوي.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي :-

كما يسمح تطبيق توكلنا بالاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي وهناك خطوات لهذا، وهذه الخطوات هي :-

الدخول على تطبيق توكلنا. ومن ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية. وعندما تظهر النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب ستظهر نافذة منبثقة لدى الطالب. ستكون هذه النافذة فيها نوع الاختبار والنتيجة.

كما قام تطبيق توكلنا بإضافة رداً على أحد أسئلة الطلاب بأن النتيجة ستختفي بعد الضغط على “موافق” ومعرفة نتيجة الاختبار.