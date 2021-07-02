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عمر شويل - جدة نقدم إليكم رابط منصة مدرستي الإلكترونية وطريقة تسجيل الدخول، منصة مدرستي تشمل العديد من الأدوات والبرامج والتي يتم استخدامها لتحقيق جميع الأهداف المراد تطبيقها من نظام التعليم عن بعد داخل المملكة، كما أن المنصة تحتوي على عدد كبير من الخدمات والأدوات التعليمية، والتي تقوم منصة مدرستي الإلكترونية بتوفيرها دون الالتزام بتسجيل الدخول الي المنصة، كما أن الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي تحتوي على عدد كبير من الأدوات، حيث تحتوي الصفحة الرئيسية على الجدول الدراسي وعدد ومواعيد الحصص اليومية والأسبوعية للطلاب بالإضافة إلى ذلك بعض أدوات التواصل المجتمعي والأدوات التي تمكن الطالب من خلال استخدامها من حل الواجبات والاختبارات المدرسية.

تسجيل الدخول منصة مدرستي الإلكترونية:

قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد منصة مدرستي الإلكترونية وذلك من أجل سير العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، فلقد قامت الوزارة بتطوير المنصة لكي تلائم الدراسة، والتي سوف تيسر على المعلمين القيام بمهامهم التدريسية وكذلك للكوادر التعليمية والتي تيسر عليهم القيام بمهامهم الإدارية، فيستطيع الطالب من خلال منصة مدرستي الدراسة عن بعد من خلال الفصول الافتراضية دون حاجة الطلاب للدوام الرسمي في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد، ولهذا يمكن تسجيل الدخول عبر عدد من الخطوات البسيطة وهي:

أولاً يجب القيام بالدخول إلى موقع منصة مدرستي الإلكترونية والذي قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عنه مسبقاً.

ثانياً عليك بعد ذلك أن تقم بالنقر على خيار تسجيل الدخول.

ثالثاً يجب عليك بعد ذلك أن تقوم بملء خانة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً قم بالضغط على زر دخول.

خامساً في حالة إذا لم يكن لديك حساب مسبقاً عليك القيام بالضغط على زر إنشاء حساب جديد

والتي تجدها في أعلى يمين الصفحة.

في النهاية قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك ثم بعد هذا قم بالضغط على خيار إنشاء حساب.

ملحوظة: احفظ كلاً من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك جيداً لكي تستطيع استخدامهما فيما بعد.

رابط منصة مدرستي الإلكترونية:

خصصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رابط رسمي للدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية.

وذلك من أجل تسهيل الدخول للطلاب والطالبات والمعلمين من أجل سير العملية التعليمية على أكمل وجه ممكن، كما أن المنصة تتميز بالعديد من المميزات التي جعلت منها أهم المنصات الإلكترونية التعليمية الموجودة داخل وطننا العربي.