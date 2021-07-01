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عمر شويل - جدة نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق، أكثر ما شغل كل طالب سعودي اليوم وأمس هو ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي للعام الجاري، لذا تصدرت قياس محركات البحث اليوم، واليوم نتناول طريقتان للحصول على النتائج إما عن طريق موقع قياس أو تطبيق توكلنا، نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق.

نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442

يتم التوجه إلى محرك البحث قوقل و كتابة قياس، ثم يتم النقر على أول نتيجة بحث حيث يتم فتح موقع المركز الوطني للقياس، يتم إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم النقر على أنا لست روبوت والضغط على تسجيل الدخول، ثم يتم فتح حساب المركز الوطني للقياس، ثم الصفحة الخاصة بالإختبارات المُسجلة، يتم النقر على الاختبارات المسجلة حتى تظهر عدة خيارات وهم الاختبارات المتاحة للتسجيل، الإختبارات السابقة، الإختبارات الملغاة والنتائج.

نتائج الإختبار التحصيلي عبر قياس

بعد النقر على أيقونة النتائج من داخل الاختبارات المسجلة في موقع قياس، يتم تحديد نوع الاختيار من بين خيارات عدة وهي القدرات العامة، التحصيل الدراسي والقدرات العامة للجامعيين، يتم إختيار اختبار التحصيل الدراسي ثم النقر على بحث، سوف تظهر معك نتيجة اختبار التحصيل الدراسي على الفور، ويمكنك الضغط على أيقونة طباعة نتائج الاختبار التحصيلي بكل سهولة لإتمام عملية الطباعة، في حال أردت إستخدام نتيجة إختبار التحصيل الدراسي كورقة موثقة.

نتائج الإختبار التحصيلي عبر توكلنا

يتم فتح تطبيق توكلنا ثم يتم تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا بالبيانات الصحيحة، وفي حال لم يسبق لك تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا، يتم الضغط على إنشاء مستخدم جديد او إنشاء حساب جديد، حيث تظهر نتيجة الإختبار التحصيلي فور دخولك إلى التطبيق، كما يتم تكرار ظهور نتيجة اختبار التحصيل الدراسي، كل ثمانية ساعات كنوع من أنواع التنبيه إذا لم يسبق لك معرفة نتيجة الإختبار من قبل، ويستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام، نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق.