الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية لطلاب الثانوية

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي، أوضح مركز قياس بأنه تم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من الاختبار التحصيلي، لطلاب الثانوية العامة، وقد تم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى في منتصف الشهر الماضي، ولذلك من خلال حساب المستفيد على موقع مركز قياس يمكنه الإطلاع على نتيجة التحصيلي المرحلة الثانية، وقد تم إرسال كافة النتائج للطلاب على البريد المسجل في قياس لاختبارات القبول الجامعي، ومن خلال تطبيق توكلنا يمكنك أيضا الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي المرحلة الثانية، وأضاف مركز قياس بأنه قم تم إرسال نتائج الطلاب عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام، وأن الاختبار التحصيلي للطلاب لقياس تحصيل الطالب في المرحلتين النظرية والعلمية.

الاختبار التحصيلي

هو اختبار للطلاب في المرحلة الثانوية، ويتم الاختبار لمادة الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، وهذه المواد لطلاب الثانوية العلمية، ويتم اختبارهم في المهارات وقياس مدى وصول الطالب في فهمه للمفاهيم الدراسية لهذه المواد، وقد يتم الاختبار التحصيلي إلكترونيا، والتصحيح والدرجات من خلال الكمبيوتر بمعنى أليا، ولا يحق لأي مستفيد أن يعترض على النتيجة المعلن عنها، وهناك الاختبار التحصيلي النظر، الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من خلال قياس وتوكلنا، وهذه للمواد النظرية مثل التوحيد، الفقه، النحو، الصرف، والأدب، والتاريخ، الفلسفة، الجغرافيا، والثقافة الإسلامية، ويتم الاختبار في هذه المواد للحصول على قوة ومهارات الطلاب، والدرجات التي تؤهلهم.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

في المرحلة الثانوية يتم تقسيمها على مدار ثلاث سنوات للطلاب، السنة الدراسية الأولى، والسنة الدراسية الثانية، والسنة الدراسية الثالثة، فقد يتم توزيع الأسئلة على مدار تلك الثلاث سنوات، ليأخذ طلاب السنة الأولى مقدار 20 في المائة من قيمة الأسئلة، وطلاب المرحلة الثانية يحصلون على 30% من الأسئلة للاختبار التحصيلي، نتائج الطلاب من خلال رابط قياس للاختبار التحصيلي، أما طلاب المرحلة الثالثة الثانوي يحصلون على 50 في المائة من قيمة الأسئلة، ويتم الإعلان عن النتيجة من خلال موقع قياس والاستعلام من خلال رابط موقع مركز قياس للاختبار التحصيلي للطلاب، أو من خلال تطبيق توكلنا، ويمكنك التسجيل في تطبيق توكلنا إذا لم يكن لك حساب به، وكتابة كافة البيانات المطلوبة صحيحة، وستظهر النتيجة للاختبار التحصيلي كأشعار عند الدخول إلى التطبيق.