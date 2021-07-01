الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 وشروط التقديم

يبحث الكثيرون من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة خاصة من المواطنين محدودي الدخل المنتمين إلى الأسر متوسطة الحال في المملكة على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، فالمساعدة المقطوعة قد حازت على اهتمام الملايين من المواطنين بفضل ما تقدمه من مساعدات مادية لهم تعينهم على تحمل رفع وزيادة أسعار السلع الأساسية في الفترة الأخيرة والتي قد نتجت عن عدة إجراءات إصلاحية قامت بها الحكومة السعودية مؤخراً، وقد ساهمت المساعدات المقطوعة على تحمل الفئات متوسطة الدخل داخل المجتمع السعودي على تحمل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة عن طريق مساعدات مادية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي المسئولة عن برنامج المساعدة المقطوعة بشكل سنوي إلى كافة المواطنين المنطبقة عليهم الشروط التي وضعتها، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدات المقطوعة للمواطنين وكيفية وشروط التقديم إلى مقطوعة الضمان الإجتماعي، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

حتى يتقدم المواطن السعودي ويحصل على الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة يجب أولاً أن يتأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة فيه، وإليكم الشروط كالتالي:

الشرط الأول بالنسبة لجنسية المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

وثانياً بالنسبة لعمره يجب أن يكون عمره وقت التقدم أكبر من 35 عام.

وثالثاً لا يجب أن يكون بحوزته سجل تجاري.

ورابعاً لا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

موعد صرف المقطوعة

نتابع في موقعنا كافة أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على تويتر حتى نكون على دراية بكافة المستجدات، ونستطيع أن نحيط كل قرائنا وزوار موقعنا الكرام أنه حتى هذه اللحظة لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي لنزول مساعدات مقطوعة الضمان الإجتماعي وأننا سوف نبلغكم بالموعد فور تحديده، فقد زادت الأسئلة بشكل كبير من جانب المواطنين عن موعد نزول المقطوعة في الفترة الأخيرة وخاصة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ونرجو أن يكون به كافة التفاصيل التي تريدون معرفتها، ولأي سؤال فقط اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة