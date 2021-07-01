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عمر شويل - جدة نتائج اختبار التحصيلي. ظهرت رسمياً. وذلك بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب المشرفة على الاختبار التحصيلي. عن ظهور النتائج للفترة الثانية، حيث يمكن الاستعلام عنها عبر المركز الوطني للقياس وتطبيق توكلنا، ويأتي ظهور نتائج اختبار التحصيلي. بعد فترة طويلة من الترقب والتوتر من جانب الطلاب والسادة أولياء الأمور. حيث أن الدرجات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في اختبار التحصيلي. أساسية في التحاق الطالب أو الطالبة بالدراسة الجامعية.

طريقة استعلام نتائج اختبار التحصيلي عبر قياس وتوكلنا

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب. والتي تشرف على أعمال اختبار التحصيلي عن اتاحة النتائج بالدرجات للطلبة والطالبات وذلك عبر المركز الوطني للقياس وعبر تطبيق توكلنا، وسوف نتناول فيما يلي كلاً الطريقتين بالتفصيل وذلك كما يلي:-

أولاً: عبر المركز الوطني للقياس:-

1- يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على المركز الوطني للقياس.

2- يدخل الطالب على الملف الخاص به.

3- يختار نتائج اختبار التحصيلي، ثم الضغط على عرض.

ثانياً:- عبر تطبيق توكلنا:-

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن للطالب أو الطالبة عن طريقها الحصول على التحصيلي وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- يتم تنزيل تطبيق توكلنا على الجوال.

2- ستجد نتيجة التحصيلي في شكل إشعار.

وقد أدي الاعلان عن ظهور نتائج التحصيلي بشكل رسمي، إلى ضغط شديد في عملية البحث عن نتائج التحصيلي، حيث يعد المعدل الذي يحصل عليه الطالب في هذا الاختبار، هو العامل الرئيسي الذي تم الاستناد عليه، حيث أن المعدل الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة، جزء أساسي في القبول والتسجيل في الجامعات السعودية.

وتعتمد عملية الالتحاق بكلية معينة على ما حصل عليه الطالب أو الطالبة من درجات في الاختبار التحصيلي.

وتعني كلمة التحصيلي، هو قياس ما تحصل عليه الطالب أو الطالبة من معلومات أثناء دراسته في المرحلة الثانوية من الأول الثانوي وحتي الثالث الثانوي، وتتوزع الاسئلة بحيث تكون نسبة الاسئلة بنسبة 50% للصف الثالث الثانوي، و30% للثاني الثانوي، وأخيراً بنسبة 20% للصف الأول الثانوي.

ولهذا تكون يهتم الطلبة والطالبات في المملكة بشكل كبير بالاختبار التحصيلي لما له من أهمية كبرى في الالتحاق بالدراسة في كلية معينة.