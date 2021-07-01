” افتراضياً.. جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية تُكرّم 442 دانة من دانات سيهات “

دوت الخليج- ماجد السبع – سيهات

كرمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية مساء أمس الأربعاء 442 دانة افتراضياً ضمن حفل الدانة تميز وتفوق بنسخته السادسة ، حيث ضمّ خمس طبيبات، و13 من حاملات الدكتوراة والماجستير، 27 من الحاصلات على درجة البكالوريوس، 6 من الحاصلات على درجة التميز، 172 من المتميزات في المرحلة المتوسطة، و219 من المتميزات في المرحلة الثانوية.

وبدأ الحفل الذي قدمته الأستاذة حليمة درويش بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ عبدالله حسن الهمل.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ شوقي المطرود جزيل الشكر للقيادة الرشيدة أيدها الله التي أبدت رعايتها ودعمها للمرأة السعودية، والتي بدورها أثبتت جدارتها بهذا الدعم والتي حققت الكثير من الإنجازات في فترة قصيرة، مؤكداً أن هذا الحفل ماهو إلا محطة في الطريق المليء بالإنجازات.

وأعربت ابتسام الحميزي مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عن فخرها واعتزازها بجمعية سيهات التي تسعى من خلال هذه المبادرة السنوية لنشر ثقافة التميز والإبداع وتشجيع التفوق العلمي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مضيفة “أن مشروع الدانة من المشاريع المميزة التي يشار إليها بالبنان”.

من جانبها شكرت مساعدة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بالقطيف نهى بنت عبدالله الحديثي في كلمتها التي ألقتها عنها بالنيابة الأستاذة فتحية عبدالله المطرود ؛ جمعية سيهات لتشجيعهم الدائم للدانات المتفوقات والمبدعات، مشيرة إلى أن مشاركة الدانات فرحتهن ضرورة بمناسبة حصادهن وثمار جهودهن وتجاوزهن الصعاب في ظل الجائحة.

الجذير بالذكر أن هذا الحدث تشرف علية جمعية سيهات للخدمات الإجتماعية سنويا ويكون حضوريا ونظرا لجائحة كورنا ولعدم رغبة المسؤلين بإقافه تقرر عملة عند بُعد .