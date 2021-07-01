شروط القبول في جامعة الملك سعود 1443 والأوراق المطلوبة للتقديم ، تعد جامعة الملك سعود من أهم جامعات الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم خدمات علمية للطلاب وتلتزم باستخدام المعلومات والمعرفة الهامة لتطوير البحث العلمي. لذلك ، ووفقًا لسلسلة من الشروط التي أعلنتها الجامعة ، تم قبول وتسجيل عدد كبير من الطلاب. جامعة الملك سعود من الجامعات المتميزة التي حققت مكانة رائدة في العلوم وخلقت مستوى معرفيًا ممتازًا. في هذا الإطار ، تلتزم الجامعة بتقديم تعليم ممتاز وإجراء أبحاث مبتكرة لتحقيق رؤيتها في خدمة المجتمع. كما تلتزم بتحفيز التعلم والإبداع الفكري من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية لتحقيق شراكات محلية وعالمية. تلتزم الجامعة أيضًا بتطوير مجموعة من الضوابط والمتطلبات المهمة لتحديد احتمالية القبول

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود من أشهر الجامعات في المملكة ، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم 17 الصادر بتاريخ 21/4/1377 هـ. يتم فتح البحث في كلية الفنون الحرة بالجامعة ، ثم يتم تطوير الهيكل التنظيمي من خلال فتح فروع وتخصصات أخرى. تشجع الجامعة تطوير مجال العلوم من خلال تقديم شروحات متميزة تخدم البحث العلمي وتضيف المزيد إلى مجال المعرفة.

شروط القبول بجامعة الملك سعود

شروط القبول بجامعة الملك سعود تتطلب سلسلة من الشروط للقبول في جامعة الملك سعود وهذه الشروط هي:

الطلاب من هنا الذين يملؤون استمارة التقديم من خلال القبول الإلكتروني الموحد منفذ. يجب عليك اجتياز المقابلة الشخصية والفحص البدني بنجاح وتلبية الشروط العامة للتطبيق. تقديم شهادة التخرج من المدرسة الثانوية الأصلية عند الطلب. يجب أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمين للقبول سعوديين. إذا كان المتقدم على المسار الموحد للدورة التحضيرية ، يجب أن يكون خريجًا جديدًا. إذا كانت الطالبة تتقدم للحصول على شهادة تمريض ، فيجب عليها ذلك يجب ألا تتجاوز فترة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة ثلاث سنوات. يجب أن تجتاز اختبار تحصيل. كما أنه مطلوب للقبول لاجتياز اختبار القدرات العام. إذا رغب الطالب في الانسحاب بعد استلام إشعار القبول وتسليم شهادة الثانوية العامة الأصلية في الجامعة ، فلن يُسمح له إلا بعد انتهاء فترة القبول في بداية العام الدراسي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الملك سعود

المستندات المطلوبة للقبول في جامعة الملك سعود مجموعة من المستندات مطلوبة للقبول في جامعة الملك سعود وهذه المستندات هي:

إصدار التصاريح على الطلاب الحاصلين على شهادات من خارج المملكة أن يكون مفوضًا بشهادة وكالة رسمية.

يجب عليهم أيضًا إحضار نسخة من الشهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

إرفاق ثلاث نسخ مصدقة من السجلات الأكاديمية.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومطابقتها مع أصل البطاقة.

مطلوب نسخة من شهادة البكالوريوس الجامعية أو شهادة التخرج ، ويجب إحضار شهادة التأهيل الأصلية.

تقديم نسخة مصدقة من إكمال فترة التدريب للموضوع الذي يجب إنهاء التدريب من أجله.

يجب إحضار ثلاث صور شخصية ملونة مقاس 4 × 6

أهداف الجامعة

أهداف جامعة الملك سعود تسعى جامعة الملك سعود جاهدة لتحقيق سلسلة من الأهداف المهمة وهي: