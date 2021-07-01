نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2021 للحصول على خدمات alrajhi bank بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2021 ، حيث يعد بنك الراجحي هو واحد من ضمن اشهر البنوك السعودية التي تقدم الكثير من الخدمات المصرفية للعملاء في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتعدد الفروع الخاص ببنك الراجحي والتي يلجأ الكثير من العملاء الى زيارتها لإتمام المعاملات المصرفية المختلفة، لذلك نجد ان شريحة كبيرة من العملاء في جميع انحاء المملكة العربية السعودية يرغبون في التعرف على الموعد الخاص بدوام بنك الراجحي السعودي يوميا، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال المواعيد الخاصة بدوام بنك الراجحي بالنسبة للفروع المختلفة الخاصة به المنتشرة في جميع المدن السعودية بشكل عام.

دوام فروع بنك الراجحي 1442

يقدم بنك الراجحي للعملاء. الكثير من الخدمات المالية والمصرفية المختلفة التي تجعله في مقدمة البنوك السعودية والتي تضم العديد من العملاء من جميع انحاء المملكة العربية السعودية، ونجد ان دوام بنك الراجحي يكون تبعا لموعد محدد برقم بنك الراجحي بتحديده للفروع المختلفة، حيث تختلف هذه المواعيد فقط في المناسبات الرسمية مثل شهر رمضان من كل عام، بالإضافة الى اجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وغيرها من العطل الرسمية التي يتم التصريح بها من قبل الحكومة السعودية.

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2021

شهدت الفترة الماضية تحديث مواعيد العمل الرسمية في دوام بنك الراجحي في كافة الفروع والتي يتم تحديدها للعمل بها على مدار العام الف في حالة العطلات الرسمية، حيث تنقسم مواعيد العمل في بنك الراجحي الى فترة صباحية وفترة مسائية، ونجد ان مواعيد الدوام الرسمية الخاصة بفروع بنك الراجحي في السعودية جاءت على النحو التالي.

الفترة الصباحية لدوام بنك الراجحي تبدأ من الساعة الواحدة مساء وحتى الساعة الثالثة عصرا مساء.

مواعيد العمل لبنك الراجحي بالنسبة للفترة المسائية تكون بداية من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحا.

يحدد بنك الراجحي ايام العمل على مدار الاسبوع بشكل طبيعي بإستثناء ايام الجمعة والسبت، حيث تكون إجازة رسمية للموظفين في جميع فروع بنك الراجحي.

يتيح بنك الراجحي ايضا الاستعلام عن المواعيد الرسمية الخاصة من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي، والذي يقدم الكثير من الخدمات للعملاء الكترونيا.

خدمات بنك الراجحي

يقد بنك الرجحيى عده خدمات منها الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي للمحتاجين ونموذج الطلب وحسابات الأفراد فتح حساب جديد وفتح حساب تانى، التمويل الشخصي، تمويل السيارات.، بطاقات الائتمان، خدمة المباشر للأفراد.

رقم الراجحي الموحد

وفر بنك الراجحي العديد من الأرقام للتواصل معه عن طريقه خدمه عملاء بنك الراجحي فى السعودية للرد على الخدمات والاستفسارات على مدار اليوم وهى كما يلى:-