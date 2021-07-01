نبذة عن خطوات و شروط فتح حساب بنك ساب 1442

يزداد التساؤل حول خطوات فتح حساب بنك أفراد ساب 1442، ولكي يتم فتح حساب بنكي والاستفادة من خدمات البنك، اشترط البنك ضرورة توافر الشروط التى يتطلبها لكى يستطيع الفرد من فتح الحساب، ومن خلال مقالتنا نوضح لكم طريقة فتح الحساب خطوة بخطوة بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها عند فتح حساب بنكي 1442.

ما هي شروط فتح حساب بنك ساب أفراد 1442

يجب أن تتوافر هذه الشروط لكي يتمكن الفرد من فتح حساب بنك ساب أفراد وهي كالآتي:

الفرد الذي يمكنه التقدم لفتح حساب له يجب أن يبلغ عمره 18 عام أو أكثر، أما في حالة إذا كان عمره يقل عن 18 عام يتمكن من فتح حساب له عبر بنك ساب ولكن يشترط عليه مشاركة حسابه مع ولي أمره. يجب على الفرد أن يمتلك حساب على بوابة أبشر وأيضاً يكون تم مسجل على العنوان الوطني. يجب أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة في حالة المقيمين سارية المفعول. إذا تواجد حساب مشترك يجب على الفردين أن يقوموا بإدخال نفس البيانات لكي يتم قبول الطلب. من المحتمل أن يقوم بنك ساب بطلب بعض الوثائق لكى يتم التأكيد من الهوية مثل: شهادة الميلاد، جواز سفر، بطاقة التأمين الاجتماعي.

خطوات فتح حساب بنك ساب أفراد 1442

أولاً نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمى لبنك ساب والتي يتم إيجاده على بوابة أبشر الإلكترونية. يقدم البنك العديد من الخدمات قم باختيار أيقونة فتح حساب. من خلال أيقونة فتح حساب نقوم بالضغط عليه . ثم نقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة ويتم التأكيد منها جيدا ثم نقوم بالضغط على التالى. نتمكن من ادخال بيانات الحساب الجديد الذى ترغب بفتحة. على الفرد أن يتم تحديد نوع الحساب الذي يستطيع فتحة سواء كان هذا الحساب شخصى أو حساب شركة ، ويجب تحديد جنسيتك. على الفرد إذا كان يمتلك التعامل مع أي بنوك سعودية أخرى يجب أن يقوم بكتابة أسمائها. قبل أن يتم التنقل إلى الخطوة التالية يجب اتباع هذا أولاً في حالة ظهور صفحة تحتوي على كافة المستندات المطلوبة لكي يتمكن من فتح الحساب، ثم يقوم الموقع بمطالبة إدخال بعض البيانات الخاصة بك وأيضاً بالحساب الذي ترغب بفتحه ثم قم بإدخالها، ومن جانبه يظهر لك خانة قد يتم تخصيصها لشرح الهدف من فتح هذا الحساب ويقوم بتعبئة هذه الخانة. على الفرد أن يقوم باختيار الفرع الذي يكون مناسب له تفضله، ثم يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك . في النهاية يتم مطالبتك من البنك أن ترسل صورة لبطاقة الهوية الخاصة بك أو صورة من تصريح الإقامة ويشترط أن تكون سارية المفعول.

وبالتالى قد نكون وضحنا لكل متابعينا شروط وخطوات فتح حساب بنك ساب أفراد 1442، ولكن يجب أن يقدم للبنك بريدك الإلكتروني لأنه من خلاله يقوم البنك بالتواصل معك، وفي حالة تم قبول طلبك يجب أن يتم إيداع رصيد يبلغ نصف مليون ريال سعودي كحد أدنى وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب.