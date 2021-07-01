نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا جميل احصل على الصيانة المجانية خلال شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عروض تويوتا على الصيانة خلال شهر يوليو 2021 ضمن حملة العروض الترويجية وذلك بعد انتهاء عروض تقسيط السيارات الخاصة بالنصف الأول وترقب المزيد من عروض شركة تويوتا خلال الربع الرابع من العام الجاري بالتزامن مع تزايد الإقبال على شراء موديلات 2022 والتخلص من الراكد من موديلات 2021.

عروض تويوتا جميل على الصيانة

ويمكن من خلال عروض شركة تويوتا عبداللطيف جميل الحصول على صيانة مجانية خلال شهر يوليو حيث تتحمل الشركة صيانة واحدة مقابل كل صيانة يتحملها العميل بمعنى إذا تحمل العميل صيانة الـ20 ألف كم تتحمل تويوتا صيانة الـ30 ألف كلم وهكذا حتى نهاية شهر يوليو وفق عدد من الضوابط التي أعلنت عنها الشركة.

ضوابط الحصول على صيانة تويوتا

وقالت الشركة إن الحملة على سيارات تويوتا باستثناء فئات محركات الديزل وسيارات كوستر و داينا وهاي إس و تويوتا86 وسوبرا وجرانفيا كما تسري الحملة في مراكز صيانة تويوتا بشركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة ولا يشمل العرض تغيير شمعات الإحتراق الإيريدوم ومنظف البخاخات و فلتر البنزين.

ويغطى البرنامج الصيانات الدورية كل 10.000كم بدءا من 20.000 كم ، ولا يشمل الصيانة كل 5.000 كم للسيارات التي يتم تشغيلها في ظروف تشغيل قاسية أو بسبب الإهمال أو سوء الاستخدام من صاحب المركبة ويتم الصيانة بنوع زيت معين وفي حال رغبة العميل في استخدام زيت آخر يتم دفع الفرق.

أسعار صيانة تويوتا

وقد تم تقسيم أسعار الصيانة إلى 3 مستويات لكل مستوى عدد من السيارات حيث يشمل المستوى الأول سيارات تويوتا يارس وتويوتا كورولا وتويوتا راش وأفانزا أما المستوى الثاني فيشمل سيارات تويوتا كامري وتويوتا أفالون وتويوتا راش وعدد من السيارات المشابهة في حين يضم المستوى الثالث تويوتا برادو وتويوتا اف جي كروزر وتويوتا لاند كروزر .

ويكون سعر الصيانة الأساسية – خارج العرض – 666 ريالًا للفئة الأولى و999 ريالا للفئة الثانية و1449 ريالا للفئة الثالثة في حين تتحمل الشركة الصيانة المتوسطة عقب كل 10 آلاف كم وتبدأ الصيانة الأساسية عند 20 ألف و60 ألف و100 ألف و140 ألف و180 ألف أما الصيانة المتوسطة فتبدأ عند 30 و70 و110 و150 و190 ألف كم.