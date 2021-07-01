شرح شروط الضمان الاجتماعي للموظف بالسعودية بعد التعديلات الأخيرة 1443

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للموظف بالسعودية بعد التعديلات الاخيرة 1443 فقد شهدت الفترة الماضية قيام وزارة الموارد البشرية السعودية بإجراء وتحديد بعض الشروط الجديدة المتعلقة بحصول الموظف على معاش الضمان الاجتماعي والاستفادة منها، وذلك في ظل سعي الحكومة السعودية بشكل مستمر على تطوير وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذه التعديلات التي جعلت هنالك حالات خاصة وبشروط معينة الاستفادة من الضمان الاجتماعية، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال شروط الضمان الاجتماعي للموظف 1443 بعد التعديلات الأخيرة والتفاصيل المتعلقة بالشروط اللازم توافرها لكي يتم الاستفادة للموظفين في السعودية من نظام الضمان الاجتماعي بعد التعديلات الأخيرة 1443.

شروط الضمان الاجتماعي للموظف بالسعوديه

تبعا للتعديلات الأخيرة فنجد ان شروط الضمان الاجتماعي للموظف بالسعودية جاءت على النحو التالي.

يجب ان يكون الموظف من حاملي الاجنبية السعودية بشكل اساسي.

من الضروري الا يكون المستفيد من الحاصلين على اي شكل من اشكال الدعم من برامج الدعم المختلفة بالسعودية.

ان يقل الراتب الخاص بالموظف او الاسرة التي ينتمي اليها عن الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي.

يجب توافر كافة الشروط التي تقدمها وزارة الصحة وكذلك التعليم وخدمة المجتمع.

الا يكون الموظف من المشتركين في في التأمينات الاجتماعية.

الأوراق اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

لكي يتم التقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي في السعودية الجديد لابد من توافر الاوراق التالية.

في حالة كان المتقدم للضمان الاجتماعي غير سعودي يتم تقديم ان يثبت الهوية الشخصية.

تقديم البيانات المتعلقة بكل فرد في الأسرة في حالة تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي بالنيابة عن الأسرة.

تقديم الدليل على الإعاقة في حالة كان المتقدم من ذي الإعاقة.

رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

يمكن إجراء تحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي الخاصة بالمستفيدين الكترونيا بسهولة وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي على الإنترنت، من خلال الدخول الى موقع الموارد البشرية ، على ان يتم التعديل والتحديث للبيانات بسهولة.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإتاحة الفرصة لجميع المتقاعدين عن العمل لكى يحصلون على معاش التضامن الاجتماعي فى حاله ان تجاوزوا سن الستين عام وبالطبع يكنوا من حاملي الجنسية السعودية ويكون من المقيمين في المملكة ولا يملكون عائل لهم او مصدر للدخل في وقت تقديم المعاش.