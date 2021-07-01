نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل الراتب عبر منصة سلفة للمواطنين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أفضل تمويل بدون تحويل الراتب يمكنهم الحصول عليه، ولذلك نعرض لكم خلال المقال أفضل قرض يمكن الحصول عليه من خلال منصة سلفة الإلكترونية التي تتيح للمواطنين إمكانية الحصول على التمويل الذي يرغبون به، ويمكن بعد ذلك سداد ذلك المبلغ من خلال الأقساط الميسرة وبذلك لا يتعرضون لعملية تعسر أثناء تسديد الأقساط التي يتم وضعها.

تمويل بدون تحويل الراتب

وما يجعل ذلك التمويل مناسب للجميع هو أنه يكون بدون تحويل الراتب حيث يكتفي فقط بتسجيل البيانات واختيار المبلغ ومدة السداد، والتي تكون وفقا لإجراءات ميسرة وتسهل على المواطنين في عملية السداد.

ولكي يتم التقديم على التمويل يجب أولاً أن يتم الدخول على منصة سلفة الإلكترونية وبعد ذلك يتم إدخال البيانات التي يطلبها الموقع، وهي بيانات شخصية وبيانات عن الراتب والدخل الخاص بالمواطن.

وبعد ذلك يتم إدخال المبلغ الذي يرغب المواطن في الحصول عليه، بالإضافة إلى المدة التي يرغب في تسديد الأقساط بها، وبعد ذلك يتم فحص الطلب من قبل المسؤولين والرد على المواطن في حال الموافقة على الطلب لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.

شروط منصة سلفة

ونعرض لكم الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن من أجل الموافقة على الطلب الذي تقدم به من أجل الحصول على التمويل، وتلك الشروط هي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

يكون حاصل على الهوية الوطنية.

أن يقضي فترة عمل تصل إلى ستة أشهر إذا كان في القطاع الخاص أو ثلاثة أشهر إذا كان في القطاع العام.

لا يقل دخل المتقدم عن أربعة ألف ريال سعودي.

عمر المتقدم أكثر من 18 عاماً.

مميزات تمويل منصة سلفة

ويحتوي التمويل من منصة سلفة على العديد من المميزات التي تجعله بذلك أفضل من القروض التي يمنحها المصارف المختلفة، وتلك المميزات هي: