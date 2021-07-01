بالخطوات.. كيفية الحصول علي نتائج الاختبار التحصيلي عبر رابط قياس الوطنى

قبل الدخول إلى الجامعة و الحصول على شهادة الثانوية العامة داخل المملكة العربية السعودية يجب علي الطلاب القيام بعدة اختبارات لبعض الشهادات الإضافية بجانب اختبارات الثانوية العامة في المواد الأساسية من أجل النجاح فيها، و تمكينهم من الحصول على الشهادة و الانتقال إلى المرحلة الجامعية بنجاح، مثل اختبار القدرات العامة، و الاختبارات التحصيلة، فتهدف هذه الاختبارات إلي قياس قدرة الطالب علي التحصيل الثقافي و العلمي بجانب التحصيلات الدراسية، فمثلا الاختبار التحصيلي يقيس قدرة الطالب علي التحصيل العلمي في اربع مواد علمية أساسية و هي الكيمياء و الفيزياء و الأحياء و الرياضيات، و تمكنه من إلمام المعلومات العلمية الأساسية بها، لذلك ينتظر الطلاب بفارغ الصبر، نتيجة الاختبار التحصيلي لهذه المواد، حتي يتمكن جميع الطلاب من الحصول علي الشهادة الخاصة بها، و استكمال جميع اوراقهم للالتحاق بالجامعة، و في المقال التالي سنعرض الرابط الخاص بالاختبار التحصيلي عبر موقع قياس الوطني.

ما هو الاختبار التحصيلي و ما أهميته :-

تتطلب الجامعات داخل المملكة العربية السعودية اجتياز الطلاب المتقدمين لها عددا من بعض الاختبارات بجانب اختبارات الثانوية الأسياسية، و ضرورة تقديم شهادات الاجتياز الخاصة بهذه الاختبارات في الأوراق و المستندات الرسمية المقدمة للتسجيل في الجامعة، و من أهم هذه الاختبارات، هو الاختبار التحصيلي، و هو عبارة عن عدد من الأسئلة متعددة الاختيارات، يتم تقديمها في كل من المواد التالية الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، و الأحياء، لقياس قدرات الطالب الدراسية و التحصيلية لهذه المواد، و الإلمام بالمعلومات و التفاصيل المهمة بها، التي تعتبر جزء أساسي من أجل المقررات الجامعية التي تُبني عليها بعد ذلك، و جاءت أهمية هذا الاختبار التحصيلي فيما يلى :-

القياس التحصيلي لجميع طلاب الثانوية، و معرفة كل من قوة الطلاب في تحصيل المعلومات.

تحفيز الطلاب علي الاهتمام بالتعليم و الدراسة، و الاستذكار بتركيز.

العمل علي متابعة البرامج التعليمية اول بأول و العمل علي تطويرها.

إفادة كل من الطلاب و أولياء الأمور عن مستوي الطلبة عبر اجتياز هذه الاختبارات.

خطوات معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية عبر منصة قياس :-

قام موقع القياس الوطني من خلال الإنترنت إتاحة الرابط الخاص بنتائج الاختبارات التحصيلية للطلاب داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول عليها بكل سهولة و معرفتها، و ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :-