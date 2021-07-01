استعلم عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع الهيئة أو تطبيق توكلنا

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نتائج الاختبار التحصيلي، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية النتائج، حيث يواصل الطلاب المسجلون فى الاختبارات للفترات السابقة الاطلاع والاستعلام عن نتائج الاختبار من خلال موقع الهيئة أو عبر تطبيق توكلنا، وقد أشار حساب خدمة المستفيدين فى الهيئة بأن نتائج الاختبار نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها حيث أن التصحيح ورصد الدرجات يكون آليا بدون تدخل العنصر البشري، ويتم المراجعة من خلال المختصين قبل إعلان النتائج.

الاختبار التحصيلي الهدف منه قياس تحصيل الطلاب فى المرحلة الثانوية سواء فى التخصصات النظرية أو فى التخصصات العلمية.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية الهدف منه قياس مدي تحصيل الطالب فى عدد من السنوات الدراسية خلال دراسته للقسم النظري فى الثانوية العامة ويركز الاختبار على المفاهيم العامة فى المواد التالية:-

الحديث. الثقافة الإسلامية. التوحيد. الفقه. النحو والصرف. البلاغة والنقد. الأدب. التاريخ. الجغرافيا.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية فإن الهدف منه قياس مدي استيعاب الطالب للمواد العملية التى يدرسها فى الصفوف الثلاثة للثانوية العامة وتركز أسئلة هذا الاختبار على المفاهيم العامة فى المواد العلمية التالية:-

الأحياء. الكيمياء. الفيزياء. الرياضيات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

يتم الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي بطريقتين من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيق توكلنا، ونعرض طريقة الحصول على النتائج بالطريقيتين كالتالي:-

يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من خلال الدخول على رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أما الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي من خلال تطبيق توكلنا فيكون باتباع الخطوات التالية بالترتيب:-

بتسجيل الدخول على التطبيق. ثم الانتقال للشاشة الرئيسية. تظهر النتيجة فى التنبيهات بمجرد ظهور النتيجة فى نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار والنتيجة. ويتم إخفاء النتيجة بمجرد بعد معرفة الطالب للنتيجة والضغط على موافق.

يذكر أن أسئلة الاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية للمواد العلمية والمواد النظرية يتم توزيعها فى الامتحان كالتالي:-