نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية الاستعلام عن نتيجة التحصيلي عبر قياس وتوكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي, وطريقة الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي بعد اعتمادها رسمياً من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث يسعى الكثيرين من الطلاب لمعرفة طريقة عرض نتيجة الاختبار التحصيلي سواء الذين قاموا بخطوات التسجيل فى الاختبار التحصيلي فى السابق من خلال موقع هيئة تقويم التعليم أو من قاموا بالتسجيل فى اختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا، حيث أعلنت الهيئة أن النتائج لا يمكن تقديم اعتراض عليها بسبب أن عملية التصحيح تتم بشكل إلكتروني دن أي تدخل بشرى وذلك عقب الإعلان عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عبر قياس.

الهدف من الاختبار التحصيلي

الاختبار التحصيلي يعمل على قياس تحصيل الطالب لتخصصه سواء العلمي أو النظري فى مرحلة الثانوية العامة. حيث يهدف الاختبار قياس كم الاستيعاب العلمي لدى الطالب فى المواد التي قام بدراستها فى المرحلة الثانوية، وأيضاً معرفة مدي استيعاب الطالب للمفاهيم العامة فى مواد القسم العلمي مثل:

الكيمياء.

ثم الأحياء.

وبعد ذلك الرياضيات.

وأيضاً الفيزياء.

اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية يعمل على قياس مدى تحصيل الطالب فى المواد التي درسها فى المرحلة الثانوية وتتركز أسئلة اختبار التحصيلي للمواد النظرية على المواد الأتية:

الحديث والثقافة الإسلامية.

ثم التوحيد والفقه.

وكذلك النحو والصرف.

وأيضاً البلاغة والنقد.

ثم الأدب والتاريخ والجغرافيا.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي فى تطبيق توكلنا

طريقة الاستعلام عن نتيجة الاختبار التحصيل عن طريق تطبيق توكلنا عن طريق اتباع الشرح التالى لخطوات معرفة نتيجة التحصيلي فى توكلنا:

تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

ثم الذهاب إلى الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك تظهر رسالة تنبيهية بظهور النتيجة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثم تفتح نافذة منبثقة يوجد بها تفاصيل الاختبار ونوعه وعرض نتيجة الاختبار التحصيلي.

وبعد ذلك ستختفى النتيجة بعد استعراضها من على توكلنا كما اعلن التطبيق.

الاستعلام عن نتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية فى قياس