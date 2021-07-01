نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالهوية يبحث الكثير من مواطني المملكة عن رابط تحديث بيانات المواطن للمستفيدين من الدعم المقدم من قبل الضمان الاجتماعي بالمملكة، ويحرص المواطنون على التحديث حتى لا يتوقف صرف دفعة الضمان التي تم إيداعها في حساباتهم.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي:

يتم تحديث البيانات من خلال موقع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الضمان الاجتماعي ومن خلال الخطوات التالية:

الدخول على الرابط السابق وهو رابط حساب المواطن

كتابة الاسم وكلمة المرور المستخدمة بالموقع، ورقم الهوية

على المواطن أن يكتب رمز التحقق الموجود امامه.

تظهر كافة البيانات الخاصة به أمامه ويقوم بالتعديل في حالة وجود تعديلات.

بيانات يطلب التأكد منها:

وقد يتوقف صرف المواطن لحسابه الخاص بالضمان الاجتماعي لوجود تغير لم تعديله بالموقع ومن ذلك:

تغير العنوان والسكن. تغير بيانات أحد التابعين. معلومات الحساب البنكي. معلومات عن الدخل الشهري. بعد الانتهاء على المواطن أن يضغط كلمة إنهاء.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن 1442 برقم الهوية:

يريد البعض معرفة موعد نزول الدفعة الجديد ومبلغها، وهل هي مثل توقعاته، أم عليه رفع شكوى على الموقع كل ذلك يستطيع المواطن معرفته من خلال الموقع ورقم الهوية والخطوات كالآتي:

الدخول على الرابط السابق

كتابة البيانات، ومنها اسم المستخدم ورقم الهوية

اكتب رمز التحقق

اضغط على كلمة استعلام، يظهر لك المبلغ الذي تستحقه، وموعد نزوله على حسابك.

موعد صرف حساب المواطن:

أما عن موعد صرف حساب المواطن فقد أوضحت السلطات بالمملكة أن موعد الصرف يكون يكون العاشر من الشهر الميلادي إلا إذا وافق يوم العاشر عطلة رسمية فموعد إيداع حساب المواطن يكون يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر.

رقم حساب الشكوى على حساب المواطن:

قد يكون المواطن عند تحدث البيانات قد أضاف ما يوجب زيادة قيمة دفعه صرف حساب المواطن

أو كاتن من حقه أن تتم زيادة قيمة المبلغ الذي يتم إيداعه في حسابه.

لذلك يمكن للمواطن السعوي أن يتقدم بشكوى على رقم 19912 يوم الاثنين، الثلاثاء،

الأربعاء وخميس من كل أسبوع ليعرف سبب عدم زيادة قيمة المبلغ.

تحديث بيانات حساب المواطن 1442 بالمملكة أمر هام يجب على كل المستفيدين الاهتمام به ،

والسعي إلى الانتهاء منه كل ما يطلب أو يجد بالموقع طلب عن هذا الشأن حتى لا يتوقف إيداع المبلغ في حسابه البنك.