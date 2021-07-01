تفعيل العيادات عن بُعد في مستشفى العيون بجدة

دوت الخليج : حصه الروقي – جدة ضمن الخدمات الكبيرة التي تقدمها وزارة الصحة العيادات عن بُعد وقد تم تفعيل تلك العيادات في مستشفى العيون بجدة والتي تمكنك من الحصول على الخدمة الطبية والتواصل مع طبيبك وأنت في منزلك وإيصال الدواء عن طريق خدمة التوصيل الدوائي والذي بدوره يسهم في دعم تطبيق الاحترازات الوقائية والإرشادات الصحية وكل ذلك يتم في وقت أسرع وجهد أقل ،

ومن خلال تطبيق صيدلية مستشفى العيون بجدة يمكن للمريض حجز الموعد ثم متابعة المواعيد من خلال تطبيق صحتي وكلاهما في متجر التطبيقات .

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