شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضي الموارد البشرية ورابط التسجيل

يبحث الكثير من الشباب عن فرص ووظائف عمل، يمكنهم من خلالها التغلب على الكثير من مشاكل الحياة ومتاعبها، كما يمكنهم أيضًا من التواجد في سوق العملية، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن تقديم برنامَج تأهيلي، يتم من خلاله العمل تزويد فني رعاية المرضي بجميع المهارات الأساسية التي يمكن من الاعتماد عليها في تقديم الرعاية المطلوبة للمرضي.

فني رعاية المرضي

تتلخص طبيعة عمل فني رعاية المرضي في قيامه بمساعدة أخصائي التمريض، وذلك عند متابعة المرضي، حيث يقوم بتعقيم وتجهز الأدوات الصحية اللازمة، التي يجتاحها الاختصاصي في عمله، كما يتولى عملية التدوين الخاصة بالبيانات الشخصية التي يمكن الرجوع إليها وتخص المريض، سواء كان التسجيل من خلال أجهزة الحاسوب أو يدويًا.

الشروط الواجب توافرها

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لبرنامج فني رعاية مرضى، حيث تشمل تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يكون على رأس العمل.

يجب أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من 3 إلى 5.

أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء والكيمياء الحيوية.

يجب أن يكون حاصلًا على شهادة في اللغة الإنجليزية، وذلك للاختبارات الخاصة بآيلتس 4.5، توفل، وبقية الاختبارات الأخرى.

فني رعاية مرضى الموارد البشرية

يجب على المتقدم للاشتراك في البرنامج، أن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة منه وهي :