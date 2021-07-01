دوت الخليج – المدينة نظمت مؤسسة جائزة المدينة المنورة اليوم الخميس 21/11/1442ورشة عمل تحضيرية لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز في دورتها السابعة وذلك بمقرّ المؤسسة

وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس جمال طه رحب من خلالها بالمشاركين والمشاركات من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والمختصين من عدة قطاعات، شملت المديرية العامة للشؤون الصحية، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للشرطة، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، والإدارة العامة للتعليم، ووزارة التجارة، والجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، والشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية بينبع، والهلال الأحمر

وشهدت الورشة عدداً من الجلسات شملت الجلسة الاولى والتي خصصت لعرض الجودة والتميز ومفاهيمها وعناصرها وتطورها القاها الدكتور محمد دغستاني عضو اللجنة الاستشارية للجائزة ثم تحدث مستشار الجائزة فهد الإمام عن جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز وتاريخها ودورها في تحسين الخدمات بمنطقة المدينة المنورة

ثم قدم مستشار الشركة الاستشارية للجائزة المهندس رامي العبود ملخصاً لمرحلة الاستبيانات للجائزة في دورتها السادسة للعام 2020م والاحصاءات والمنهجيات الخاصة بها

ثم بدأت الجلسة الثانية والتي خصصت لطرح مقترحات لمحاور للجائزة في دورتها السابعة 2021-2022ممن خلال العصف الذهني والمناقشات مع أصحاب المصلحة والمشاركين

واختتمت الورشة بعرض التوصيات التي تهدف إلى تطوير مجالات وفروع الجائزة في دورتها السابعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ورشة تحضيرية للدورة السابعة من جائزة الأداء الحكومي المتميّز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.