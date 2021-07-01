نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا التسجيل في منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
منصة مدرستي، في ضوء الطلب المتزايد على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة، يجب على المؤسسات التعليمية اعتماد أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات واستخدامها لخدمة التعليم وتحقيق أهدافه، على غرار النجاح الباهر لهذه التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، ويعد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نوعًا جديدًا من التعليم، مع إجراءات وضوابط وآليات خاصة بهما، ومؤخرًا، كان هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تركز على التعليم استجابة لوباء فيروس كورونا، مثل منصة مدرستي.
ما هي منصة مدرستي
مدرستي هي نظام تعليم عن بعد أنشأته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا لتعزيز دراسة الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية والثانوية، هذا بديل تعليمي تفاعلي للتعلم عن بعد للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، توفر المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية ومحتوى رقمي إلكتروني ثري وأنشطة تعليمية متنوعة، مما يساعد العملية التعليمية على الاستمرار دون انقطاع وتحقيق سلامة الطلاب والطالبات في حالة انتشار جائحة فيروس كورونا.
منصة مدرستي || كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي والتواصل مع المعلمين اونلاين
مزايا منصة مدرستي
- قنوات متنوعة وقابلة للتحديث للتواصل الفعال بين المستفيدين من الذكور والإناث وأولياء أمورهم والمعلمين ومديري المدارس ومديري التعليم.
- تتيح المنصة إضافة كتب ودورات في جميع مراحل التعليم العام، ومختلف المسارات التعليمية والتفاعلية، وأكثر من 100،000 بنك أسئلة إلكتروني لجميع الدورات الأكاديمية.
- بالإضافة إلى منصة رقمية تضم أكثر من 45000 محتوى رقمي تعليمي في مختلف المرئيات والإلكترونيات والألعاب، وأكثر من 450.000 خطة تعليم إلكتروني يشارك فيها المعلمون.
- توفر منصة مدرستي موارد تعليمية لتعليم اللغة الإنجليزية للجميع، بالإضافة إلى نادٍ للرياضيات، بحيث يمكن للطلاب الاطلاع على السلامة المرورية والتعلم عنها، والتعلم المجاني، والبرمجة التعليمية وغيرها من الموارد لتحفيز تعلم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
- توفر منصة مدرستي استبيانات إلكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج والتقارير الإحصائية وإظهار الانضباط والتقدم في التعلم.
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