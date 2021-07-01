الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة إلكترونيًا من موقع ابشر للخدمات

الاستعلام عن صلاحية الاقامة بدون ابشر، لا حاجة للدخول إلى أبشر للتحقق من مدة صلاحية خدمة الإقامة على الإنترنت من خلال موقع وزارة العمل، ونقدم لكم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة حق الإقامة في المملكة العربية السعودية مقدمة من الحكومة لإعلام الأجانب بتاريخ انتهاء حق الإقامة حتى يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم خلال المهلة المحددة مع تجنب جميع الغرامات المفروضة، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل الهامة من أجل التعرف على الصلاحية بدون مشاكل اونلاين.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

لا يحتاج المقيمون في المملكة العربية السعودية إلى الدخول إلى منصة أبشر للتحقق من فترة صلاحية تصريح الإقامة على النحو التالي:

قم بزيارة بوابة خدمة مكتب العمل مباشرة “ من هنا “.

“. انقر على البوابة الشخصية في الصفحة الرئيسية.

انقر فوق المستخدم الجديد في علامة التبويب تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية وأدخل تاريخ ميلاد المستفيد.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة بشكل صحيح.

انقر فوق التالي، ثم قم بمراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول، يمكننا بسهولة التحقق من فترة صلاحية تصريح إقامة الأجانب في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، وفيما يلي خطوات التحقق من فترة صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة.

استعلام صلاحية الإقامة برقم الإقامة أبشر

يمكن التحقق من صلاحية الإقامة عن طريق رقم الإقامة على النحو التالي: