نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة إلكترونيًا من موقع ابشر للخدمات في المقال التالي
الاستعلام عن صلاحية الاقامة بدون ابشر، لا حاجة للدخول إلى أبشر للتحقق من مدة صلاحية خدمة الإقامة على الإنترنت من خلال موقع وزارة العمل، ونقدم لكم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة حق الإقامة في المملكة العربية السعودية مقدمة من الحكومة لإعلام الأجانب بتاريخ انتهاء حق الإقامة حتى يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم خلال المهلة المحددة مع تجنب جميع الغرامات المفروضة، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل الهامة من أجل التعرف على الصلاحية بدون مشاكل اونلاين.
استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر
لا يحتاج المقيمون في المملكة العربية السعودية إلى الدخول إلى منصة أبشر للتحقق من فترة صلاحية تصريح الإقامة على النحو التالي:
- قم بزيارة بوابة خدمة مكتب العمل مباشرة “من هنا“.
- انقر على البوابة الشخصية في الصفحة الرئيسية.
- انقر فوق المستخدم الجديد في علامة التبويب تسجيل الدخول.
- اكتب رقم الهوية وأدخل تاريخ ميلاد المستفيد.
- أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة بشكل صحيح.
- انقر فوق التالي، ثم قم بمراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية.
خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة
بعد إتمام عملية تسجيل الدخول، يمكننا بسهولة التحقق من فترة صلاحية تصريح إقامة الأجانب في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، وفيما يلي خطوات التحقق من فترة صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة.
استعلام صلاحية الإقامة برقم الإقامة أبشر
يمكن التحقق من صلاحية الإقامة عن طريق رقم الإقامة على النحو التالي:
- اذهب مباشرة إلى منصة أبشر.
- أكمل الخطوات لتسجيل الدخول إلى البوابة.
- انقر فوق الاستعلام من الخدمة الدعائية.
- حدد الخدمة للتحقق من صلاحية الإقامة.
- أدخل رقم الحساب واكتب رمز التحقق.
- انقر فوق الزر “عرض” لعرض تفاصيل الإقامة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة إلكترونيًا من موقع ابشر للخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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