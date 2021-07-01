خطوات التسجيل في حساب المواطن، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من طرق الدعم المادي والنقدي لأصحاب الدخل المحدود، وتقديم الدعم الجزئي للأسر ذات الدخل المتوسط، وبرنامج حساب المواطن تقدمه المملكة؛ للعمل علي تحسين مستوي المعيشة، ويأخذ البرنامج في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة وعمرهم والدخل الأسري، وفي هذا المقالة وبالتفصيل نقدم لكم خطوات التسجيل في حساب المواطن بالسعودية والمستفيدين من البرنامج، وأيضاً جميع متطلبات التسجيل في حساب المواطن.



خطوات التسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن يعد برنامج وطني، تم أطلاق البرنامج من قبل المملكة العربية السعودية؛ لتعمل علي زيادة دعم الموطنين السعوديين ، ووفقًا لمعايير الاستحقاق تقوم المملكة بتحديد مقدار الدعم المقدم للمواطن من قبلها، ومنها تحديد معدل استهلاك الأسرة، مما يجعل المتقدم خاضع للمراجعة الدورية لمعدل الاستهلاك، حتى تحقق العدالة والإنصاف في الدعم للمواطنون.

في أولى طريقة التسجيل في حساب المواطن، قم بالدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن. من القائمة الرئيسية قم باختيار “تسجيل جديد”.

قم بإدخال بياناتك الشخصية والتي تشمل ( الاسم، الراتب، رقم الهوية، مقر العمل، رقم الهاتف).

ثم اضغط علي موافقة الشروط والأحكام.

ثم قم بإرسال المستندات الواجب عليك تقديمها.

ثم اضغط علي كلمة تسجيل، وسيتم إرسال رمز تحقق علي رقم هاتفك؛ لتأكيد حساب جديد في برنامج المواطن.

وستصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسئولة عن صرف مبلغ الدعم الشهري.

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مستندات واجب تقديمها في برنامج حساب المواطن

بيانات مقر العمل والراتب.

معلومات عن إعانات الدولة ك دخل إضافي.

معلومات عن دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

رقم الحساب في البنك.

كارت العائلة والهوية الوطنية.

بطاقة أحوال.

شروط التسجيل في حساب المواطن

سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم علي برنامج المواطن عن 18 عاماً.

أن لا يتجاوز راتب المواطن 20 ألف ريال.

المستفيد من حساب المواطن

الأسرة سعودية الجنسية المقيمة بالسعودية.

زوجة المواطن السعودية.

المواطن السعودي الغير متزوج.

حاملي بطاقة التنقل بالمملكة العربية السعودية.

المستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي.

أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

الأم الأرملة أو المطلقة الحاضنة للأطفال.

وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم عن خطوات التسجيل في حساب المواطن.