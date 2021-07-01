نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي 1442 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الخارجي 1442، يترقب الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عن نتائج حركة النقل الخارجي 1442، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً جداً عبر نظام نور الإلكتروني، حيث تقدم الكثير من المعلمين بطلب النقل الداخلي والخارجي وتم فتح باب التقديم لمرتين حتى يتمكن الجميع من تقديم طلباتهم، ونستعرض عليكم الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

نتائج حركة النقل الخارجي 1442

عملت وزارة التعليم بالسعودية على مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي والداخلي، وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من عمليات المراجعة ستعلن النتيجة اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وتأتي خدمة نقل المعلمين والمعلمات من ضمن خطة رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف من خلالها النهوض بالعملية التعليمية، وتتم حركة التنقل الخارجي والداخلي بين المعلمين والمعلمات، بهدف التنقل بين مدارس المملكة والمدن في المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1442

أعلن المتحدث الرسمي باسم التعليم العام بالسعودية، أنه بعد أن تم تمديد فترة التقديم حركة النقل الداخلي والخارجي مرتين، بهدف تحقيق الرغبة بين المعلمين والمعلمات، واستغرق ذلك وقتاً كبيراً للإجراءات والمراجعة، سيتم الإعلان عن النتيجة يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1442، وتتم عملية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي كالتالي:

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

كتابة رمز التحقق المرسل إليك.

اختيار خدمات شؤون المعلمين.

اختيار نتائج النقل الخارجي.

الضغط على استعلام وستظهر النتائج بشكل مفصل.

موعد تقديم التظلمات على نتائج حركة النقل الخارجي

بعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي بين المعلمين والمعلمات في السعودية، سترسل تلك النتائج لجميع الإدارات التعليمية في كل أرجاء المملكة للعمل بها بشكل رسمي اعتباراً من اليوم الثالث من شهر ذي الحجة 1442، وفقاً للجدول الزمني التي وضعته وزارة التعليم السعودي، سيتم فتح باب التظلم على نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي، اعتباراً من يوم 28 ذي القعدة حتى 3 من ذي الحجة، وعلى كل من يجد نفسه متظلم من النتيجة سرعة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.