هيئة الموسيقى تدشن دورة الفرقة الوطنية والكورال السعودي بمقر ثقافة وفنون الأحساء

علي بن زيد – الأحساء

وسط حضور من الموسيقيين والمسؤولين يتقدمهم سعادة الاستاذ عبدالعزيز فلمبان نيابة عن رئيس هيئة الموسيقى بوزارة الثقافة الأستاذ محمد بن عبدالله الملحم، ومدير جمعية الثقافة، والفنون بالأحساء الاستاذ: علي الغوينم، و الملحن القدير/ ناصر الصالح، و الشاعر صالح الشادي، و الدكتور أيمن تيسير ،والموسيقي سلمان جهام، ومجموعة من الموسيقيين الشباب.

وعلى وقع الاجراءات الاحترازية، والصحية فقد تم تدشين برنامج دورة الفرقة الوطنية والكورال السعودي والذي تشرف على تقديمها هيئة الموسيقى ولمدة ٧ أشهر مقبلة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالأحساء

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي السعودي بعدها رحب مقدم الحفل الاستاذ علي الاحمد بالحضور ومن ثم عزف الفرقة الموسيقية لمعزوفة موسيقية تفاعل معها الجميع.

بعد ذلك تحدث الاستاذ عبدالعزيز فلمبان والذي بين اهداف الفرقة الوطنية والبرامج والدورات التي تسعى لتقديمها فقد تم اختيار ٥ مناطق على مستوى المملكة لتقديم الدورة الموسيقية ومنها: الاحساء، و الرياض، و جده، والخبر، و ينبع.

حيث تقدم الدورة على ٧ أشهر ويشرف على تقديمها اساتذة ومتخصصين بالموسيقى من الوطن العربي وسوف يكون النتاج بعد ذلك اختيار ٧٠ شاب على مستوى المملكة ليمثلون الفرقة الوطنية والكورال السعودي حيث سوف يتم تعيين ٣٥ منهم كموظفين تابعين لوزارة الثقافة وبوظيفة عازفين ومفرغين لذلك.

فيما تحدث كل من الموسيقار ناصر الصالح والشاعر الدكتور صالح الشادي عن أهمية الحدث وهذا الاهتمام المميز من هيئة الموسيقى بتقديم مثل تلك الدورات التخصصية المهمة والتي تستهدف البحث عن المواهب الموسيقية ورعايتها وتقديم الدعم لها وابرازها.

فيما قدم مدير الجمعية الاستاذ علي الغوينم شكره وتقديره لجميع الحضور وهذا الاهتمام الذي تقدمه هيئة الموسيقى وبقيادة رئيسها الاستاذ محمد الملحم و على اختيارهم لمقر الجمعية ليكون منطلق لهذه الدورة الموسيقية الفريدة من نوعها وبعد تجهيز القاعات المناسبة والتي سوف تستوعب جميع المشاركين و وفق الاجراءات الاحترازية مقدما شكره لفريق سمو التطوعي على حسن التنظيم و مشرفي قسم الموسيقى بالجمعية بقيادة محمد الحمد على التجهيز والمتابعة.

وقد أمتع الفنان ناصر الصالح الحضور بغناء رائعة الاماكن والتي تفاعل معها الجميع فيما بين الدكتور أيمن تيسير بأن إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى احد المبادرات الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية الثقافية للمملكة وتماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ كما تعد مبادرة الفرقة الوطنية للموسيقى المبادرة السابعة من حزمة المبادرات الثقافية المعلن عنها على منصة وزراة الثقافة والتي تهدف إلى إنشاء فرقة موسيقية وطنية احترافية تتمتع بمهارات عالية لتمثيل المملكة في المحافل الموسيقية محليا وعالميا.

أما بخصوص البرنامج المقدم فينقسم الى قسمين ، الاول البرنامج النظري من خلال فرز المتدربين الى مجموعات ( ١٥ – ٢٠ ) متدرب في المجموعة الواحدة ويخضع المتدربين الى برنامج تدريبي بواقع ساعتين اسبوعيا لكل مجموعة وبواقع ٥٦ ساعة خلال ٧ أشهر ، كما يشمل البرنامج تحديد المنهاج مسبقا لقراءة النوته والصولفيج الايقاعي والغنائي و يخضع المتدربين الى تقييم شهري من قبل المدرس وامتحان تقييم نهائي ، اما البرنامج الثاني فهو عملي و يبدأ بفرز المتدربين بتخصص الالات الموسيقية المختارة بحيث يخضعون لبرنامج تدريبي بشكل دروس فردية لتنمية مهارات وتقنيات الاداء الفردي حيث تحدد لكل متدرب ساعة ونصف اسبوعيا مع مدرس غناء أو الالة المتخصص بها وبواقع ٤٢ ساعة لمدة ٧ أشهر بعدها يتم تجميع المتدربين من جميع المدن كل ٣ أشهر كتمرين جماعي لمدة يومين ويحدد المنهج المتبع لكل آلة موسيقية مسبقا ويخضع المتدربين الى تقييم شهري من قبل المدرس و امتحان التقييم النهائي.