نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HER”رابط نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442 لطلاب الثانوية عبر موقع قياس وتوكيل توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفق الجدول الزمني المقرر من قبل وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، فأن نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442 سوف تعلن اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2021، 1442/11/21 هجرياً، عبر رابط قياس الوطني المنوط به إعلان نتائج التحصيلي وكذالك يمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال تحميل تطبيق توكلنا الذي سيوفر النتائج أيضاً للطلاب، وبدأ الطلاب في الدخول الآن بكثافة لمعرفة النتيجة الهامة والتي على أثرها يقبل الطلاب في الجامعات السعودية، ونحن سنقدم لكم داخل هذا المقال رابط الاستعلام عن النتائج وألية الحصول عليها، عبر المركز الوطني للقياس وكذالك من خلال تطبيق توكلنا على الجوال.

رابط نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442

الدخول على موقع قياس services.etec.gov.sa .

. أو الدخول على تطبيق توكنا ta.sdaia.gov.sa.

تحديد فترة الاختبار ” الفترة الثانية”.

الضغط على أستعلام سوف تظهر تفاصيل النتيجة مع التمنيات بالنجاح.

نتائج الاختبار التحصيلي من توكلنا

أتاحت الوزارة أمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال تحميل تطبيق توكلنا الرسمي وأتباع الخطوات التالية.

تحميل التطبيق من جوجل بلي. الدخول على رابط التطبيق الرسمي ta.sdaia.gov.sa. الضغط على نتائج الاختبار التحصيلي. سوف تظهر تفاصيل النتيجة فوراً على جوالك من أي مكان.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442

الاختبار التحصيلي يكون من 100 درجة ومدة صلاحيته هي 5 سنوات كاملة، تجريه المملكة كي تقيس مدى تحصيل الطلاب للمواد التي درسوها في السنوات الدراسية السابقة، وهي توضع من قبل خبراء من وزارة التعليم السعودية وعلى نتائج الاختبارات يتم قياس مستوى الطلاب، وتحديد الجامعات والكليات التي تناسب قدراتهم العلمية.

نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية 2021

تهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم من الاختبار التحصيلي تحقيق عدة نقاط هامة هي.

قياس قدرات الطالب ومدى تحصيله خلال مدة الدراسة. تحديد ميول الطلاب ونقاط قوتهم وكذالك نقاط الضعف والتي تكون أساس في تحديد الكلية التي يتوجهون إليها. تقويم البرامج التعليمية التي تدرس للطلاب وتحديثها باستمرار.

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

هي جهة مستقلة بذاتها تقوم بعمل التقويم واعتماد الشهادات العلمية، تضم خبراء وزارة التعليم الذين يشرفون على وضع الاختبارات التحصيلية، والتي يتحدد على نتائجها التحاق الطلاب في المرحلة الجامعية وهي المرحلة الأهم في حياة الطلاب العلمية.