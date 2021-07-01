نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 الفترة الثانية qiyas وتوكلنا برقم الهوية عبر مركز قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 الفترة الثانية، من الروابط التي تزايد عنها البحث مع الساعات الأولي من صباح اليوم، بالتزامن مع الموعد المقرر لإعلان نتائج الفترة الثانية، حيث حدد المركز الوطني للتقويم والقياس اليوم الخميس الموافق 21 ذي القعدة، الموافق الأول من شهر يوليو 2021 موعداً لإعلان واستخراج نتائج اختبار التحصيلي 1442، هذا وقد تم في وقت سابق إعلان نتائج الفترة الأولي على نفس الرابط في 17 يونيو الماضي، بإرسال رسائل على البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله على الموقع أثناء التسجيل للاختبار، وسوف نوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي للتعرف على النتيجة.

رابط مركز قياس للاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

الدخول على الموقع الإلكتروني “e-services.etec.gov.sa“.

الدخول من حساب المستفيد.

تحديد نتائج الاختبار التحصيلي.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الفترة الثانية 1442

تقرر أن يتم إعلان نتائج الفترة الثانية من اختبار التحصيلي 1442 اليوم.

على أن يتم إتاحتها إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي قياس من حساب المستفيد برقم الهوية.

كما يمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتيجة عبر تطبيق توكلنا.

كأحد الوسائل الإلكترونية الرسمية التي تعمل على تخفيف الضغط أثناء البحث والوصول للنتائج بسهولة وسرعة.

الاختبار التحصيلي

هو من أهم الاختبارات المعتمدة والرسمية بالمملكة العربية السعودية، نظراً لكونه أحد معايير قياس التحصيل للمعلومات التي حصل عليها الطالب خلال فترة دراسته، ويتم الاعتماد على درجات هذا الاختبار بشكل كبير وأساسي في الدخول للمرحلة الجامعية، كأحد شروط الالتحاق بالجامعة بعد المرحلة الثانوية، فهذه الاختبارات يقوم بأدائها الطلاب بدايةً من الصف الأول حتي الثالث الثانوي.

موقع قياس

تأسس المركز الوطني للقياس عام 2000، بالمملكة العربية السعودية للعمل على وضع الاختبارات الخاصة بقياس قدرات الطلاب ومدي تحصيلهم الدراسي، وتعمل المملكة على التطوير والتحديث في هذا الاتجاه لمواكبة حركة التطور الحاصل في المملكة حالياً، ضمن رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين، فنجد مركز قياس يقوم بفتح الرابط الرسمي له للتسجيل إلكترونياً للاختبارات المعتمدة وكذالك إعلان نتائج هذه الاختبارات.

التعليم في المملكة العربية السعودية

حرصت وزارة التعليم السعودية على تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد، في خلق جيل قادر على القيادة والتعلم بما يتناسب مع المعايير الحديثة للتعليم في العالم، فكان الاتجاه للاختبارات التي تقيس مدي قدرات ومهارات الطلاب في النواحي المعرفية والتحصيلية لما تم دراسته خلال سنوات الدراسة المختلفة.