نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول كلية الملك فهد دورة تأهيل الضباط للجامعيين رقم 51 عبر منصة أبشر توظيف برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية الدورة 51 تأهيل ضباط للجامعيين، من أهم كلمات البحث اليوم من قبل الطلاب المتقدمين للحصول على الدورة، والالتحاق بالخدمة في وزارة الداخلية السعودية، ويعتبر التقديم للوظائف العسكرية من أولويات الشباب السعودي للمميزات الكبيرة بتلك الوظائف، فقد أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن نتائج القبول عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ودعت المقبولين مبدئياً التوجه إلي مقار الكلية واستكمال إجراءات القبول في المواعيد والتوقيتات التي حددتها لجنة القبول بالكلية، وسط أخذ كافة التدابير الصحية الموصي بها من وزارة الصحة السعودية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتائج.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية

يمكن لجمي المتقدمين لكلية الملك فهد الأمنية الدخول عبر رابط أبشر توظيف والاستعلام عن النتائج بسهولة ومن ثم أستكمال إجراءات القبول وتجهيز المستندات المطلوبة للمراجعة والمطابقة في المواعيد المحددة من قبل لجنة القبول.

رابط نتائج كلية الملك فهد الأمنية

أستعلام نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية

الدخول على منصة أبشر توظيف. تسجيل البيانات المطلوبة بصورة دقيقة. الضغط على زر أستعلام سوف تظهر للمقبولين تم ترشيحك.

المستندات المطلوب تجهيزها للمراجعة والمطابقة

أحضار نموزج المراجع الذي تم طباعته وقت التسجيل.

بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6 مكشوفة الرأس.

أحضار أصل المؤهل الدراسي ويكون معتمد من وزارة التعليم للحاصلين عليه من خارج المملكة.

رابط منصة أبشر توظيف

منصة أبشر هي المنصة المنوط بها التقديم لكافة الوظائف الحكومية العسكرية والمدنية، أطلقته الحكومة السعودية لكي تقدم الخدمات إلكترونياً من خلاله للمواطنين للتيسير عليهم، في ظل السعي نحو تحقيق رؤية المملكة الاستراتيجية للتحول الرقمي 2030، وتعتبر أهم المنصات التي تقدم خدمات للمواطنين داخل السعودية.

كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية من أهم الكليات العسكرية التي يحرص الطلاب على الالتحاق بها، فهي كلية عسكرية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تقوم بتدريب الطلاب وتأهيلهم على الحياة العسكرية، وفي نهاية الفترة التعليمية يحصل الطلاب على بكالوريوس العلوم العسكرية، والالتحاق بالعمل في أي من قطاعات وزارة الداخلية السعودية في عموم المملكة.